「出乎意料分家」 哈里失殿下頭銜 分析：王室切割阻夫婦圖利損聲譽

女王：永遠珍愛一家三口

哈里夫婦去年透露對王室生活感痛苦，本月8日突然宣布希望卸下王室高級成員身分，並期望達至財政獨立，王室核心成員上周一就此舉行王室會議商討，同意給予哈里夫婦過渡期。惟白金漢宮上周六聲明公布最新協議，指出哈里夫婦今後須退出王室公務，包括正式的軍方任命，同時不再獲公帑資助，而兩人因並非負有公務的王室成員，今後將不再使用「殿下」（HRH）的王室銜頭，亦不能正式代表女王，但可繼續維持各慈善組織贊助人等身分。聲明又稱，哈里夫婦感激女王及其他王室成員支持他們展開人生新章，表明會繼續持守女王的價值。

有意歸還2400萬裝修費

聲明稱，哈里夫婦日後在英國時將繼續居於溫莎的浮若閣摩爾宮（Frogmore House），他們亦有意歸還當年翻新所動用的240萬鎊（約2400萬港元）公帑。

女王亦發表聲明，稱經過多月來的對話及近期的討論，為各方給「孫兒及其家人」找出「具建設性及支持性」的方式感欣慰。她強調「哈里、梅根及阿奇將永遠是我珍愛的家族成員」，理解他們過去兩年因遭受嚴密審視所經歷的挑戰，支持他們擁有更獨立生活的願望。她亦感謝兩人對國家與英聯邦等的貢獻，對梅根「如此迅速成為家族一員尤感自豪」。最後，女王稱全家均希望今次協議可讓哈里夫婦「建立快樂祥和的新生活」。哈里夫婦在官方網站發表聲明，表示將在適當時候交代兩人角色及職務的資料，亦對女王致以「最深切的感謝」，正計劃如何平衡在英國與北美的生活。

美國雜誌People引述王室消息報道，查理斯將繼續資助哈里夫婦，兩人可自由就業。消息又稱，雖然查理斯有意為王室瘦身，但一直期望與兩名兒子及他們的家人一同為王室效力，從未想過將哈里「掃出家門」。

王室成員失去「殿下」頭銜已有先例，如哈里的母親戴安娜與查理斯離婚後便不再使用「殿下」頭銜，僅稱「威爾斯王妃戴安娜」。哈里未來料改稱「薩塞克斯公爵哈里」。前王室秘書阿比特（Dickie Arbiter ）形容，今次安排「絕對史無前例」，指戴妃是平民出身，跟哈里失頭銜不可相提並論，就算愛德華八世退位後也保留「殿下」頭銜；哈里要償還裝修費用也是前所未有的。

「淡出」變「退出」 打破如意算盤

英國廣播公司（BBC）形容今次是「出乎意料的乾淨俐落分家」，儘管當初哈里夫婦期望保留部分王室公務，同時過平民與王室的生活，但涉及的矛盾與利益衝突太多，如今他們將成為另類王室成員。BBC王室記者雷爾夫（Daniela Relph）亦稱，哈里夫婦談及希望從王室公務「淡出」，如今是完全「退出」。

《衛報》評論認為，女王的個人聲明用辭溫暖，但白金漢宮的聲明顯然要兩人必須離開王室，阻止兩人利用王室身分圖利，威脅溫莎王朝的聲譽。

（BBC/衛報）