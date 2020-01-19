涉模仿納粹言論 巴西文化部長被炒

阿爾溫（Roberto Alvim）原為戲劇導演，去年11月獲總統博索納羅委任為文化部長。他上周四（16日）在Twitter上載短片，宣布設立2000萬雷亞爾（約3733萬港元）的全國藝術獎項，獎賞擁有民族主義理想的巴西藝術。他在納粹領袖希特勒鍾愛的華格納《羅恩格林》為背景音樂下說：「未來十年的巴西藝術將是史詩式和民族性的……它將建基於人民迫切的期望，不然便什麼都不是。」

許多人很快就發現這段話跟納粹德國宣傳部長戈培爾（Joseph Goebbels）的說話相近。據猶太大屠殺研究中心創始人朗格里希2010年出版的戈培爾傳，戈培爾在納粹當政時期曾對一群戲劇導演說過：「未來幾十年的德國藝術將是史詩式的，將是極為浪漫的，將是不附帶情感的客觀，將是帶有澎湃感染力的民族性，將是必須服從和具團結作用的，不然便什麼都不是。」

短片惹起廣泛抨擊。德國駐巴西大使館回應指納粹管治時代是德國史上「最黑暗的一章」：「我們反對任何淡化或美化民族社會主義時期的企圖。」在野民主黨巴西眾議院議長馬亞（Rodrigo Maia）指短片「不能接受」，「超越了所有底線」。巴西主要猶太人組織「巴西以色列聯合會」要求撤回言論，指模仿戈培爾的觀點是「令人恐懼的信號」。

初時否認 後改稱無心之失

阿爾溫起初否認引述戈培爾的話語，稱那是左派的「謬誤」，但其後承認短片語句跟戈培爾的演說句子「碰巧相同」，是「無心之失」，又說：「這是語言的巧合，不過句子本身是棒的：英雄主義與人民抱負是我們在國家藝術所想見到的。」他及後才道歉稱是「無心之失」，辯說講詞由助手基於其想法所撰，他不知道原文出處，否則絕不會用。

博索納羅隨後宣布撤換阿爾溫，表示其言論站不住腳，並重申拒絕極權與種族滅絕理念。

（路透社/CNN）