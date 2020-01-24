荷首都減學債 誘青年求學求職 料首年斥300萬助150人

派員助學生重組債務規劃未來

阿姆斯特丹的「青年無債起步」（Young people debt-free start）計劃，對象是3年內無能力還清債務的約兩萬名18歲至27歲居民。市政府信託銀行將和參與計劃的「債主」磋商，游說那些債主同意以750歐元（約6460港元）轉移債務至信託銀行，相關年輕人可以優惠低利率繼續向信託銀行繳還債項。與此同時，參與者會獲派跟進個案的「教練」，在後者輔助下重組債務及規劃未來，包括訂立目標，例如求得工作或上新課程。他們一旦達標，銀行便給他們註銷更多債務。荷蘭《誓言報》報道，市政府準備首年花35萬歐元（301萬港元）幫約150名年輕人減債。

副市長：負債致難覓居所放棄學業

副市長穆爾曼（Marjolein Moorman）道：「債務造成巨大壓力。以年輕人而言，負債通常決定他們的未來。這些年輕人之中，大部分一開始就處於不利位置，而且因為霉運或無知，置身倘無援助將難以翻身的局面。」他曾致函市議員表示，年輕人受債務所累，使他們難以尋覓居所，也傾向放棄學業。

荷蘭國家預算信息研究所（Nibud）調查顯示，該國年輕人欠債主因是學費貸款、醫療保險保費與手機通訊帳項。他們一般因為收入不穩定或少，又不能向銀行貸款，以致債務累積。阿姆斯特丹官方數據顯示，該市有34％的18歲至34歲人士負債，由拖欠小如上月手機帳單到積欠數萬歐元不等。而荷蘭學生的平均債務由2015年的12400歐元（近10.7萬港元）增至2019年的13700歐元（11.8萬港元）；背負學生貸款債務的人數同期則增加了38.8萬人至140萬人。

青年因升讀高等院校而揹下學生貸款重擔，近年成了多國議題，其中美國有4400萬人共積欠1.6萬億美元，有政客也倡議撇除這筆債務。

（荷蘭時報/荷蘭新聞/themayor.eu/CNBC）