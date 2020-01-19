特朗普組星級律師團 為彈劾案辯護

斯塔爾曾主查克林頓「白水事件」

參議院預計周二開始審理彈劾案，特朗普法律團隊將由白宮法律顧問西波隆（Pat Cipollone）和他的私人律師塞庫洛（Jay Sekulow）率領，其中曾帶領調查克林頓的斯塔爾最受關注。他在90年代調查克林頓夫婦涉及的「白水事件」時，掀出克林頓與白宮實習生萊溫斯基的性醜聞，終引致他在1998年以偽證罪及妨礙司法公正被彈劾。雷伊則是當時斯塔爾的繼任人，負責調查及發布「白水事件」的最終報告。特朗普在1999年受訪時，曾質疑斯塔爾對克林頓窮追猛打，又稱他是「瘋子」。外界預料斯塔爾用以主張特朗普無罪的觀點，難免會被用來與他對克林頓的做法比較。

德尚維茨曾為淫媒愛潑斯坦辯護

另一名矚目成員為哈佛大學榮休教授兼憲法專家德尚維茨，他曾為眾多名人辯護，包括90年代涉殺妻的美國前美式足球巨星辛普森（OJ Simpson）、前重量級拳王泰臣（Mike Tyson）和在獄中自殺的富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）等。他受訪時強調自己當年反對彈劾克林頓，上屆大選亦支持民主黨的希拉里，但憂慮今次彈劾條款「過於模糊和開放」，或創下有害先例。法律團隊的聲明指，他將負責「述說反對彈劾和罷免的憲法論點」。

邀高曝光律師 料為有效主導輿論

有評論認為，特朗普今次選用經常出現於媒體上的律師，是為了更有效地主導輿論，惟3人過往曾引起不少爭議，例如德尚維茨曾代表愛潑斯坦，協助他在2008年與檢察部門達成認罪協議，亦捲入與未成年少女發生性關係的醜聞。斯塔爾2007年曾就愛潑斯坦案協助德尚維茨，他其後出任貝勒大學校長時，被批評沒有處理校內美式足球隊的性侵指控，與調查克林頓性醜聞時形成強烈對比，最終2016年被迫辭職。雷伊則涉嫌在2006年纏擾前女友。

（紐約時報/CNN）