特朗普組星級律師團 為彈劾案辯護

【明報專訊】美國參議院對總統特朗普的彈劾案聆訊本周展開在即，白宮上周五（17日）公布特朗普的辯護團隊成員，包括在90年代末克林頓彈劾案擔任獨立檢察官的斯塔爾（Ken Starr）和雷伊（Robert Ray），以及曾為美國前美式足球明星辛普森和淫媒富商愛潑斯坦辯護的律師德尚維茨（Alan Dershowitz）。3人知名度甚高，被視為「星級辯護團隊」，預料有利特朗普主導媒體輿論，但他們過往的爭議也引起部分共和黨人憂慮。
斯塔爾曾主查克林頓「白水事件」
參議院預計周二開始審理彈劾案，特朗普法律團隊將由白宮法律顧問西波隆（Pat Cipollone）和他的私人律師塞庫洛（Jay Sekulow）率領，其中曾帶領調查克林頓的斯塔爾最受關注。他在90年代調查克林頓夫婦涉及的「白水事件」時，掀出克林頓與白宮實習生萊溫斯基的性醜聞，終引致他在1998年以偽證罪及妨礙司法公正被彈劾。雷伊則是當時斯塔爾的繼任人，負責調查及發布「白水事件」的最終報告。特朗普在1999年受訪時，曾質疑斯塔爾對克林頓窮追猛打，又稱他是「瘋子」。外界預料斯塔爾用以主張特朗普無罪的觀點，難免會被用來與他對克林頓的做法比較。
德尚維茨曾為淫媒愛潑斯坦辯護
另一名矚目成員為哈佛大學榮休教授兼憲法專家德尚維茨，他曾為眾多名人辯護，包括90年代涉殺妻的美國前美式足球巨星辛普森（OJ Simpson）、前重量級拳王泰臣（Mike Tyson）和在獄中自殺的富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）等。他受訪時強調自己當年反對彈劾克林頓，上屆大選亦支持民主黨的希拉里，但憂慮今次彈劾條款「過於模糊和開放」，或創下有害先例。法律團隊的聲明指，他將負責「述說反對彈劾和罷免的憲法論點」。
邀高曝光律師 料為有效主導輿論
有評論認為，特朗普今次選用經常出現於媒體上的律師，是為了更有效地主導輿論，惟3人過往曾引起不少爭議，例如德尚維茨曾代表愛潑斯坦，協助他在2008年與檢察部門達成認罪協議，亦捲入與未成年少女發生性關係的醜聞。斯塔爾2007年曾就愛潑斯坦案協助德尚維茨，他其後出任貝勒大學校長時，被批評沒有處理校內美式足球隊的性侵指控，與調查克林頓性醜聞時形成強烈對比，最終2016年被迫辭職。雷伊則涉嫌在2006年纏擾前女友。
（紐約時報/CNN）
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