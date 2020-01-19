中美角力升溫 軍費攤分添壓 日美安保條約60年 日平衡外交難度增

「在緬懷過去60年成就之際，我們重申對未來加強同盟以及捍衛共同價值觀和原則的不可動搖之承諾。」日本外相茂木敏充及防衛相河野太郎、美國國務卿蓬佩奧及防長埃斯帕發表聯合聲明，紀念1960年1月19日簽署的《日美安保條約》60周年。當年條約簽署在日本國內引發5個月的「安保鬥爭」，迫使首相岸信介在條約生效後下台，但也定調美國對日本的軍事保護，以及此後的東亞格局。岸信介外孫、現任首相安倍晉三本月初強調，該條約仍是「外交安保政策的基礎」。

儘管日美展示加強合作的姿態，但共同社指出，日本正處於中美夾縫之間，尤其是中國邁向軍事大國和美國總統特朗普推動「美國優先」等現實，日美同盟將迎接新的挑戰，特別是特朗普對駐軍外國軍費開支的不滿，對日本而言更是無法迴避。儘管在茂木敏充去年以經濟產業相的身分跟華府達成雙邊貿易協議，但特朗普對要求東京增加攤分駐日美軍開支的態度仍然強硬。蓬佩奧和埃斯珀上周五投書《華爾街日報》，要求韓國增加駐韓美軍開支的攤分比例，強調韓方是「同盟」而非「受供養」，就惹來日本傳媒憂慮——美日的類似談判今年起預計亦會啟動。

中日關係回暖 習料今季訪日

另一方面，隨着中日關係回暖，中國國家主席習近平預計今年春季國事訪問日本，更傳出兩國或簽署「第五份政治文件」，安倍政府未來一年還要斟酌如何保持在中美之間的平衡。

日評論員：料美施壓 遏與中企合作

《日經新聞》外交及安保問題評論員秋田浩之在同集團英文周刊《日經亞洲評論》撰文，直言美國肯定會要求日本等盟國配合加強施壓北京的政策，例如將中方企業剔除出關鍵基建項目，甚至要求日本高科技企業或研究機構不再跟中方同儕合作，但此舉勢激怒北京，令中日關係重新緊張。然而，東京態度猶豫的話，也同樣會冒犯華府。

指美有3紅線 「不得佔貿戰便宜」

秋田坦言，日本必須避免試圖同時取悅兩邊，鑑於日本國防對美日同盟的依賴，東京理應傾向華府而非北京。他形容日方最佳做法是尋求改善與中國關係之餘，同時確保日美關係不會受損。他引述自己在華府決策圈的採訪，指華府並不介意中日破冰，但有三大紅線：一、日本跟中國達成的協議不可削弱華府對北京的關稅制裁；二、日本不得採取措施，違反美國對高科技流往中國的規管；三、日本不得佔中美貿易戰的便宜，迅速擴張跟中國的生意關係。

明報記者

（世局解碼）