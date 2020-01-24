歐擬統一充電插頭 BBC：蘋果勢讓步

蘋果：扼殺創新添混亂

歐洲議會對於該個周一（13日）提出的建議未有表決日期，但BBC稱，若一旦推行，蘋果公司在歐洲銷售的產品誓將要採用新充電方式。報道稱，蘋果公司有可能改用USB-C接口，因其2019年版的iPad Pro平板電腦已改回使用USB-C接口，甚至可能完全採用無線充電。報道稱，2009年時市面上有逾30種充電口，現時新產品只剩下3種，除了蘋果公司的Lightning外，亦包括USB-C和micro-USB接口，Android裝置多採用後兩者。

相關電子垃圾年逾5.1萬噸

歐盟委員會過去10年一直推動統一充電方式，希望減低因不同充電線而製造的電子垃圾，這類電子垃圾每年估計逾5.1萬噸，歐洲議會議員薩利巴（Alex Agius Saliba）稱這對環境造成嚴重損害。

2009年包括蘋果公司、諾基亞和三星等的10間大型科企簽署諒解備忘錄，承諾為消費者提供兼容micro-USB的充電產品。然而，蘋果利用當中漏洞，只要生產商提供轉接器，就可繼續使用自家充電器。及至2014年歐盟再推出「無綫電設備指令」（RED），呼籲重新開發通用充電器，但蘋果強調其纖薄產品不能適應USB-C技術，指要達到所需標準，要花20億美元（約156億港元）。

（BBC）