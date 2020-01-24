歐擬統一充電插頭 BBC：蘋果勢讓步

【明報專訊】各品牌電子產品採用不同充電插頭亦是科技業界備受詬病的範疇之一，歐洲議會議員日前就促請歐盟委員會下令科技巨擘統一充電方式。有關建議未知何時表決，但英國廣播公司（BBC）的報道指美國蘋果公司有可能要棄用其主流產品近年轉用的Lightning接口，改為使用USB-C或直接採用無線充電。蘋果公司回應指有關提議扼殺創新，為顧客帶來混亂。
蘋果：扼殺創新添混亂
歐洲議會對於該個周一（13日）提出的建議未有表決日期，但BBC稱，若一旦推行，蘋果公司在歐洲銷售的產品誓將要採用新充電方式。報道稱，蘋果公司有可能改用USB-C接口，因其2019年版的iPad Pro平板電腦已改回使用USB-C接口，甚至可能完全採用無線充電。報道稱，2009年時市面上有逾30種充電口，現時新產品只剩下3種，除了蘋果公司的Lightning外，亦包括USB-C和micro-USB接口，Android裝置多採用後兩者。
相關電子垃圾年逾5.1萬噸
歐盟委員會過去10年一直推動統一充電方式，希望減低因不同充電線而製造的電子垃圾，這類電子垃圾每年估計逾5.1萬噸，歐洲議會議員薩利巴（Alex Agius Saliba）稱這對環境造成嚴重損害。
2009年包括蘋果公司、諾基亞和三星等的10間大型科企簽署諒解備忘錄，承諾為消費者提供兼容micro-USB的充電產品。然而，蘋果利用當中漏洞，只要生產商提供轉接器，就可繼續使用自家充電器。及至2014年歐盟再推出「無綫電設備指令」（RED），呼籲重新開發通用充電器，但蘋果強調其纖薄產品不能適應USB-C技術，指要達到所需標準，要花20億美元（約156億港元）。