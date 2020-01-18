微軟承諾「負排放」 創大型科企先河 續與油氣公司合作 環團質疑成效

抵消歷年總碳排 總裁：碳中和「過時」

微軟於博客發文說明政策，稱計劃以一系列消除大氣中二氧化碳的技術，包括植樹造林等，在2030年前將供應鏈及價值鏈產生的碳排放減少超過一半，達至負碳排放，並在2050年前消除公司自1975年創辦以來造成的所有碳排放，包括消耗電力而間接產生的碳排放。微軟亦將開設氣候創新基金，在未來4年投資10億美元以加快碳排除技術發展，並將擴張自2012年起向旗下營運機構徵收碳排放收費的範疇，由按照直接碳排放、用電、以飛機出行等項目評估收費，改為涵蓋所有與微軟相關的碳排放，以支持新的減排計劃所需成本。不過，公司同時強調會繼續與油氣公司合作，以確保能源企業轉向，包括採用再生能源及發展負排放技術等。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）周四稱，「碳中和」（即排放的二氧化碳以各種補償措施抵消，例如向發展中地區購買碳排放額等）無法減少大氣中既有的二氧化碳，不足以回應現今世界的氣候變化，如不減少碳排放將導致災難。行政總裁納德拉（Satya Nadella）說，過去10年微軟了解到失去環保原則的科技帶來的害處將多於好處，「我們必須開始抵消氣候變化的破壞效果」。

綠色和平指摘微軟AI助能源開採

美國太空總署（NASA）等權威機構日前發表報告，過去10年是全球歷來最熱的10年，相信是人類活動產生的碳排放所致。有研究估計，科網業界今年佔全球溫室氣體排放量達3.6%，到2040年更會增至14%。近年投資者對科企回應氣候變化的措施日感關注，不少員工挺身向公司施壓，如去年11月逾千Google員工便曾聯署，公開呼籲Google承諾更進取的氣候計劃，包括取消與化石燃料業界合作，停止捐助氣候變化否認者等，微軟、Google、facebook、亞馬遜等科企的千計員工去年9月亦有發動全球氣候罷工。

環保組織「環境保衛基金」發言人斯圖爾肯（Elizabeth Sturcken）形容微軟成為了推動消除二氧化碳的負排放潮流舵手，但強調需要其他企業加入減碳行列，期望微軟運用其政治影響力對抗氣候變化。綠色和平則警告，微軟仍需要處理與油氣企業的關係，指摘其人工智能等技術正助能源公司開採更多化石能源，加劇氣候變化。

（BBC/衛報）