調查：東盟7國專業人士撐華多於親美

政治戰略 逾半稱中國最具影響力

這項由新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）轄下的亞細安研究中心去年11月12日至12月1日進行調查，受訪者來自東盟成員國1308名公共部門、學院、智庫、研究所、商界、非政府組織和傳媒的專業人士。結果發現，79.2%認為中國是區內最具經濟影響力的國家，較去年的73.3%增加。即使在美國傳統上較佔優勢的政治與戰略層面，調查也顯示，52.2%受訪者認為中國在區內最具影響力，比去年的45.2%高；選擇美國的則從去年的30.5%降至26.7%。認為中國在當區政治與戰略影響力高於美國的受訪者中，有85.4%受訪者對這趨勢感憂慮。調查另一項結果顯示，多達60.4%的受訪者不信任中國，比去年的51.5％明顯增高，有64%受訪者稱對中國重新包裝的一帶一路倡議只有一點或沒有信心。

越菲星3國受訪者傾向挺美

調查又顯示，有73%受訪者認為該區成為大國鬥爭的舞台，東南亞國家成為其中一方的代理人；去年同一調查持相同看法的比率只有62%。被問及若必須從中美之間選邊站時，整體而言有54%受訪者選擇美國，傾向中國的則有46%，但若細分各國的支持度，有7個國家包括文萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸及泰國的過半受訪者較支持中國，菲律賓、越南和新加坡則較支持美國。菲越兩國受訪者的美國支持度分別更達83%和86%，日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）指這高支持度在部分程度上跟兩國與中國在南海的爭端有關。

僅3%人支持中美間選邊站

然而，調查指東盟國家實際上並不支持選邊站，僅3.1%受訪者認為須在中美之間二選一，48%人認為他們應加強韌性與團結力，抵擋中美施加的壓力。該智庫研究員黃氏霞（Hoang Thi Ha）指，如此分裂的反應顯示，東盟須避免從美國和中國之間二選一，甚至把這選項放到桌上研究，她又稱東盟國家若選邊站會降低其議價能力。

（日經亞洲評論/聯合早報）