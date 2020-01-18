名人表態抗議 專家：神權統治未至倒台

有關美國是否想促進政權更迭的爭議，近期不時為美伊政界提起。儘管華府稱無意推動政權更迭，德黑蘭的憂心忡忡並非無因。在美國單方面退出伊朗核協議和重啟制裁後，伊朗經濟益見陷入困境，去年底調高汽油價格更引發全國大示威，此後傳出當局血腥鎮壓。蘇萊曼尼之死原先有望催生民眾的反美和愛國情緒，但不久即發生政府隱瞞擊落客機的事件，隨即重新引發示威浪潮，伊朗官方將之定性為美國幕後搞鬼。

過去兩次大型示威皆被鎮壓

有專家質疑示威潮會動搖伊朗的神權統治。《金融時報》國際事務編輯加德勒（David Gardner）撰文，舉出前例以證明這點——第一個例子是1999年學生示威，那是伊斯蘭革命以降最大型的抗爭，該場以反對改革派報章被關閉為導火線的示威，實際上是對哈塔米政府施政處處受到宗教強硬派阻撓的反彈，但當局鎮壓了示威，並將哈塔米削權。

2009年的「綠色革命」是第二個例子，當時民眾指控大選舞弊，抗議艾哈邁迪內賈德當選連任，最終也被鎮壓。這場示威以中產階層為主，以德黑蘭為中心。加德勒指出，近期的示威有點不同，許多城市地區都有示威者，就連平民工人也罕有上街，儘管示威者以生命作賭注，爭取更多自由，但神權統治者仍不至有失去權力的風險，下月舉行的國會選舉勢見到新一代強硬派抬頭。

（金融時報）

（美伊風暴）