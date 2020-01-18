被指袒護革命衛隊 講辭態度強硬 伊朗最高領袖罕有領禱 嘲特朗普「小丑」

伊朗近月民怨沸騰，先有燃油加價導致全國大示威，再有涉嫌掩飾軍方錯誤擊落烏克蘭國際航空的客機，激發民眾新一波示威，部分示威者甚至將矛頭直指哈梅內伊，要求這位自1989年起掌權的最高領袖下台。

近8年來首次帶領周五禱告演說

哈梅內伊昨日亮相首都德黑蘭的霍梅尼大清真寺，發表將近8年來的首次周五領禱演說，場內數千人出席，他們不時高喊「真主至大！美國去死！」的口號，甚至打斷哈梅內伊的發言。哈梅內伊的演說似乎希望民眾重新將焦點落在革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼被美軍暗殺一事上。他重申美軍暗殺蘇萊曼尼證明其「恐怖主義性質」，強調德黑蘭對美軍的報復成功，「伊朗有力量向世界強權摑上一巴，顯示真主之手」。他聲言對美國的「真正懲罰」，會是迫使美國退出中東。

斥「敵人」圖借擊落客機淡化暗殺

他指摘伊朗的「敵人」——通常意指美國及其盟友——企圖利用擊落客機的意外，來淡化美軍暗殺蘇萊曼尼一事，「在我們對客機墜毁感傷心之際，我們的敵人卻大感高興，理由是找到可以質疑革命衛隊、武裝部隊和體制的東西」。他宣稱雖有連串示威，蘇萊曼尼的大型喪禮顯示民眾對國家的支持。近日有片段流傳有示威大學生刻意不踐踏地上的美國國旗繪畫，吸引西方輿論注目。但哈梅內伊指摘特朗普只是「小丑」，扮作支持伊朗人，但在他們背後「捅上有毒匕首」。

哈梅內伊另外批評近日啟動伊朗核協議爭端調解機制的英、法、德三國，斥其「不可信任」，稱伊朗不會因此「跪低」。該機制或令聯合國對伊朗的制裁重臨。

美學者：藉禱告傳遞重要信息

美國智庫「華盛頓近東政策研究所」的哈拉吉（Mehdi Khalaji）稱，最高領袖親自在首都帶領周五禱告具有重要象徵意義，通常是想藉此傳遞重要信息。他指平日周五領禱，最高領袖都會留給擅長演說的親信主持。BBC波斯語頻道的納吉（Kasra Naji）質疑，哈梅內伊看來意在捍衛因擊落客機事件飽受批評的革命衛隊。

哈梅內伊上次主持周五禱告是2012年2月，以紀念伊斯蘭革命33周年。當時他狠批以色列是癌腫瘤，矢言會支持任何對抗以國的人，又警告美國不要企圖空襲伊朗的核項目，否則十倍奉還。那時候也是阿拉伯之春的高峰，他以阿拉伯語致辭，希望號召伊斯蘭覺醒。

另外，伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）在電視演說中說：「政府每天都在努力，以避免軍事對抗或戰爭」，與世界對話仍是「有可能的」。

（綜合報道）

（美伊風暴）