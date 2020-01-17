報告：人為致暖化 過去10年高溫破紀錄

報告指出，過去5年更是170年來最熱，每年均較工業化時代前的平均氣溫高逾1℃，其中2019年是自1850年以來第二熱的年份，較1850至1900年的平均氣溫高1.05℃，僅次2016年。

2019年第二熱 僅次2016年

英國氣象局專家博士莫里斯（Colin Morice）指出，從1980年代起，全球每個10年都較前10年變得更暖，相信高溫陸續有來。NASA戈達德太空研究所（GISS）所長施密特（Gavin Schmidt）亦稱，暖化的現况是持續發生的，與溫室氣體增加有關，而非因某些天氣現象而產生的偶發事件。美國國家海洋和大氣局指出，2019年全球二氧化碳濃度連續第七年上升，其中夏威夷冒納羅亞觀測站曾在2019年錄得濃度高達414.7ppm，為歷來最高。

聯合國世界氣象組織（WMO）周三亦公布，2010至2019年是有紀錄以來最熱10年，警告今年及日後會有更多極端天氣。

（綜合報道）