刊梅根寄父私函被控 英報「公眾利益」作抗辯

暗示公開更多短訊

涉案信件由梅根寫於2018年8月，信中投訴父親馬克爾如何對待她，但馬克爾去年將信件交給《星期日郵報》刊登節錄內容。梅根去年9月提告。《衛報》周三引述提交到倫敦高等法院的文件，指報章的出版商英國聯合報業集團（Associated Newspapers）的律師反駁，聲稱梅根及其父並無共識認為信件應保密，梅根對信件因此並無「合理的私隱期望」。

指清晰手寫早料公開

《星期日郵報》的律師又聲稱，信件清晰手寫，似乎是梅根小心起草後再抄寫的，顯示她很小心準備信件，預期信件會供第三者閱讀和向公眾披露。律師表示，該報會尋求公開梅根與她的好友穆羅尼（Jessica Mulroney）的通訊，當中涉及向傳媒爆料以影響傳媒報道。另外，馬克爾的另一名女兒薩曼莎（Samantha）周三表示，父親若被傳召會出庭。這意味梅根和父親有可能在法庭上對彼此提出不利證辭。

有法律專家質疑辯護理據薄弱，但亦關注哈里夫婦會否願意出庭接受盤問及公開個人文件。曾代表王儲查理斯在2006年控告《星期日郵報》以阻止公開日記的游說組織Hacked Off主席、御用大律師湯姆林森（Hugh Tomlinson）指，即使是公眾人物，法律亦保障他們有權享有私人生活。

哈里周四（16日）在白金漢宮出席2021年欖球世界盃抽籤儀式，是他與梅根上周宣布退出高級王室成員角色後首次公開露面。

（衛報/BBC）