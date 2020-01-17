桑德斯沃倫辯後互指「大話精」

【明報專訊】美國有線新聞網絡（CNN）周四（16日）公開民主黨總統選舉參選人桑德斯和沃倫在周二晚電視辯論結束後的對話音聲帶，顯示兩人完場後因不滿辯論期間被對方指是「大話精」而爭論。桑德斯團隊發言人拒絕評論有關錄音，沃倫團隊發言人則未有回應查詢。
當日辯論完結後直播出街的無聲畫面顯示，沃倫走到桑德斯身旁沒有握手，兩人看似在討論，最後桑德斯舉起手，兩人結束對話。CNN昨日公開麥克風收錄的聲帶，沃倫當時向桑德斯說：「你剛才在全國電視上稱我是大話精。」桑德斯說：「什麼？」
沃倫再投訴後，桑德斯說：「你懂的，不要現在討論。如你想討論，我們可以討論。」沃倫回應稱「任何時間」。桑德斯再說：「你稱我是大話精。你告訴我……好吧，不要現在討論。」這時另一名參選人斯蒂爾來跟桑德斯打招呼，兩人對話結束。
同屬進步派 原商定互不攻擊
桑德斯和沃倫這兩名進步派參選人原商定互不攻擊，但融洽關係已現裂痕。沃倫團隊周一指2018年兩人一次會面期間，桑德斯稱「不信女性能勝出這次大選」，桑德斯斥是謊言。
（CNN）
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