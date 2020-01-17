桑德斯沃倫辯後互指「大話精」

當日辯論完結後直播出街的無聲畫面顯示，沃倫走到桑德斯身旁沒有握手，兩人看似在討論，最後桑德斯舉起手，兩人結束對話。CNN昨日公開麥克風收錄的聲帶，沃倫當時向桑德斯說：「你剛才在全國電視上稱我是大話精。」桑德斯說：「什麼？」

沃倫再投訴後，桑德斯說：「你懂的，不要現在討論。如你想討論，我們可以討論。」沃倫回應稱「任何時間」。桑德斯再說：「你稱我是大話精。你告訴我……好吧，不要現在討論。」這時另一名參選人斯蒂爾來跟桑德斯打招呼，兩人對話結束。

同屬進步派 原商定互不攻擊

桑德斯和沃倫這兩名進步派參選人原商定互不攻擊，但融洽關係已現裂痕。沃倫團隊周一指2018年兩人一次會面期間，桑德斯稱「不信女性能勝出這次大選」，桑德斯斥是謊言。

（CNN）