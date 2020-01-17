彈劾特朗普條款交上參院

問責署報告：扣對烏援助違法

參議院周三宣布審訊規則，包括禁止使用智能手機及電子產品、要議員安坐座位不准跟鄰座議員談話等，確保可集中精神處理彈劾審訊。美國有線新聞網絡（CNN）形容有關規定「像是更適合七年級課室多於參議院」。

特朗普是歷來第3名被彈劾的美國總統，但由共和黨掌控的參議院預計不會罷免他。彈劾前夕，更多不利特朗普的消息傳出。民主黨議員周二公開佛羅里達俄裔商人帕爾納斯提供的新資料，包括特朗普私人律師朱利亞尼和帕爾納斯代表特朗普處理的工作的筆記、文字信息等紀錄，顯示提及要烏克蘭總統澤連斯基宣布調查拜登父子。其中一條信息顯示，朱利亞尼一名親信暗示監視時任美國駐烏克蘭大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch）。約萬諾維奇阻撓朱利亞尼向烏克蘭政府施壓，惹特朗普不滿，蓬佩奧去年提早召回她。約萬諾維奇去年底在國會作證，指特朗普因而花了一年多時間迫使國務院把她撤職。烏克蘭昨宣布將就約萬諾維奇遭監控一事展開刑事調查。

（路透社/紐約時報/CNN/紐約時報）