風險報告：香港智利全球最高危

港動盪指數 由第117升至第26位

梅普爾克羅夫特研究建基於一系列風險指數，包括社會動盪、安全部隊及人權等。蘇丹去年推翻執政30年的前總統巴希爾後爆發反軍方示威，遭遇血腥鎮壓，令該國取代也門成為動盪指數最高的國家。智利和香港則是動盪指數升幅最大的地區，智利由第91位升至第6位；香港由第117位上升至第26位。報告指不少政府對示威規模及激烈程度始料不及，企圖鎮壓示威，包括濫捕及無差別暴力等手段，反令示威者更趨激進。

該公司位於新加坡的亞洲風險部門主管赫里貝尼克（Miha Hribernik）指出，即使許多政府軟硬兼施，但都收效甚微，因為示威活動能迅速適應警方戰術。他又指各地示威的原因雖各不相同，但都源自類似不滿，包括全球經濟危機10年後收入停滯和不平等加劇、對傳統政治精英失信任、貪污，以及公民及政治權利受侵蝕等。

研究人員認為，許多政府沒足夠準備應付公眾持續爆發的不滿情緒，預料各地2020年將延續動盪，又認為未來6個月，包括中國、土耳其、沙特阿拉伯、俄羅斯和泰國等75國，或會出現更多示威。

（彭博社/衛報）