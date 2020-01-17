下議院通過米舒斯京總理任命

乏政治背景 技術官僚接任料過渡

53歲的米舒斯京讀經濟學出身，主攻稅收管理，1992年起任職俄羅斯「國際電腦俱樂部」，負責吸收西方先進的信息技術，後升至俱樂部理事會主席。他1998年進入聯邦稅務局（時稱國家稅務局），2004年轉任聯邦不動產地籍署署長，兩年後出掌聯邦經濟特區管理署，2008年至2010年間一度棄政從商，但最終回到聯邦稅務局，展開令他贏得外界讚譽的改革。俄羅斯官媒形容，兼具稅務行政和電腦科技背景的米舒斯京，將官僚主義盛行的腐敗稅務部門變成率先採用先進國際經驗的現代化技術機構，不但簡化納稅程序，還消除大量稅務灰色地帶，改善企業經營環境外，也增加俄國稅收。

分析普遍認為米舒斯京缺乏政治影響力，只是讓普京更易掌控的過渡人物。路透社整理了幾個潛在的總統繼任人選，包括莫斯科市長索比亞寧、副總理科扎克、普京副幕僚長基里延科、能源部長諾瓦克、央行行長納比烏里娜、經濟部長沃洛什金、下議院議長沃洛金和防長紹伊古。

（俄羅斯衛星網/RT/路透社）