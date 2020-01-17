普京一月革命鋪路永續權力 外界料仿「哈薩克模式」 保超然地位話事權

普京：非轉議會制 總統應留權力

普京昨在修憲工作小組發言，強調這次修憲並非要令俄羅斯的政治制度由總統制變成議會制。他說：「我肯定在場許多人，一如絕大部分俄羅斯公民，都會同意俄羅斯仍會維持是總統制共和國，即總統應保留主要權力，例如罷免違法、疏忽職守或失去信任者。」他強調，國家改行議會制將會帶來未知結果的重大考驗。

他又談到外界注目的國務委員會實權化，指其權力不應跟上議院重叠，但也不應成為「另一個地區議院」（即上議院目前角色，該議院由85個聯邦主體各有兩名代表組成），故須在修憲時仔細斟酌。

普京周三在國情咨文公布的政改修憲未有太多細節，但明顯是削弱總統權力，例如將提名總理和內閣人選的權限轉移到國會，變相加強總理和國會的權限，同時確定國務委員會（原先由地方首長組成，主要發揮顧問作用）的憲政地位和權力。這決定隨即令外界揣測普京是否為2024年卸任總統後保持權力鋪路。同日稍後時間梅德韋杰夫宣布內閣總辭，普京提名技術官僚出身的米舒斯京接任總理，更為俄羅斯政壇投下震撼彈。

外界首要焦點是普京的未來角色。現年67歲的普京1999年上台，2008年曾跟梅德韋杰夫「換位」接掌總理，到2012年重新出任總統至今。儘管他屢稱無意再求連任，但外界估計他會以其他身分繼續掌權，這次修憲或提供其盤算的若干線索。

其一揣測是普京可能改任總理掌權，但在他表明要維持總統制、同時加強國務委員會角色後，外界另一揣測的「哈薩克模式」似乎更有可能——哈薩克原強人總統納扎爾巴耶夫去年意外交棒，但仍保留國家安全委員會的終身主席一職，以對國政有最終話事權。

梅德韋杰夫轉換職位紓民怨

俄羅斯智庫「現時政策中心」的伊格納托夫（Oleg Ignatov）向CNN說：「有傳說指普京可能帶領新版本的國務委員會，而非總理。如果這成真，有可能是他保留最終話事權。他對技術細節不感興趣，但一切仍盡在他控制之內。」

政治顧問公司R.Politik創辦人斯塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）認為，普京希望更游刃有餘地掌控政治變革過程，同時須趕走在精英和平民階層皆形象惡劣及被指振興經濟不力的梅德韋杰夫。另有分析認為，梅德韋杰夫民望太低，更換總理有助普京推動修憲。

梅德韋杰夫的政治前途亦受關注。由流亡拉脫維亞的俄國資深傳媒人組成的網媒Meduza引述消息，指普京公布政改修憲前，梅德韋杰夫被蒙在鼓裏。報道還指梅德韋杰夫近期跟普京副幕僚長基里延科（Sergey Kirienko）展開政治路線之爭，反令前者陷入更多政治攻擊。梅德韋杰夫將轉任聯邦安全會議副主席（現主席為普京），斯塔諾瓦亞相信，普京不會想給他實權，但新職可給不受歡迎的他一定政治保護。

（綜合報道）