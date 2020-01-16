破解工具推陳出新 iPhone防線漸失守

保安專家質疑毋須靠蘋果助解鎖

美國聯邦調查局（FBI）2016年向第3方公司支付逾100萬美元（逾780萬港元），為2015年加州聖貝納迪諾恐襲案槍手的iPhone 5C解鎖取得資料。不過《華爾街日報》稱當局現在只要花1.5萬美元（約11.7萬港元）或以下，就能解鎖手機取得數據。

美國亞特蘭大科網公司Grayshift在2018年開始向美國的執法部門客戶出售入侵iPhone的裝置Graykey，售價低至約11.7萬港元，該預載軟件的裝置利用蘋果公司產品的漏洞以入侵手機；以色列公司Cellebrite亦提供軟件，可取得近年iPhone型號的機內數據。至於另一個名為Checkm8的軟件則利用iPhone的硬件漏洞，讓鑑證工具得以下載包括已刪除文件的數據，而基於這程式開發的鑑證工具甚至適用於iPhone 5s至X型號手機。

美政府破解iPhone取證倍增

美國喬治亞州格威納特縣（Gwinnett County）2018年即利用Grayshift的軟件取得約300部手機的數據；地區檢察官辦公室調查員福特（Chris Ford）亦利用該軟件再調查過去因不能解鎖手機而沒再跟進的案件，他指辦公室取得的鑑證數據是有Grayshift軟件之前的3倍。

（華爾街日報）