Google擬禁第三方cookies保私隱 阻追蹤用戶瀏覽痕迹 勢顛覆網上廣告業

【明報專訊】Google周二宣布，將於兩年內逐步取締其Chrome瀏覽器內所有用以追蹤用戶瀏覽習慣和登入名稱密碼等的第三方小工具「cookies」（網絡瀏覽器的記錄標記），以加強保障用戶私隱。儘管廣告業一直在為第三方cookies逐步被淘汰作準備，但作為互聯網龍頭的Google加入，勢將顛覆整個網上廣告業。
Cookies是網站為瀏覽器安裝的小型檔案，會追蹤網民的跨網站行蹤，包括記錄他們的瀏覽內容，並且長期為用戶自動記錄網站的登入名稱和密碼。Google周二發表博客文章，稱將逐步在旗下Chrome瀏覽器停止支援第三方cookies，並希望開發替代工具以「維持廣告支持的網站」，以便在兩年內「使第三方cookies變得過時」。到時網站將仍能用網站自己的「第一方cookies」來標記網民的網上行為，但第三方則無法把它們的cookies放在同一網站上。Google表示，兩年過渡期是等用戶、開發商和廣告商有時間適應。
盼開發替代工具 兩年內成事
蘋果公司和Mozilla最近先後針對旗下Safari和Firefox瀏覽器推出即時生效的cookies禁令，但Chrome目前的市場佔有率達56%，遠高於第二位的Safari（18%），因此它加入打壓cookies，將對這個被視為侵入性最強、但支撐網上廣告業長達1/4世紀的產物造成巨大壓力，同時也可能會進一步加強Google及其他大型網站的地位，因為它們將可繼續用自己的瀏覽器或網站自行累積用戶數據。
在第三方cookies被取締後，雖然使用Chrome的網民不會再受第三方的追蹤，但他們的瀏覽習慣仍會被Google和用戶所瀏覽的網站取得，令它們可與希望確定廣告投放目標和衡量廣告效果的機構分享。廣告公司360i首席傳媒主任羅森（Doug Rozen）稱新政策下互聯網廣告商將大受影響，未來恐難取得網民數據，「花園周邊的牆將會愈來愈高」。
Google準備收緊其私隱規則已有一段時間，例如去年8月推出「私隱沙盒」（privacy sandbox），務求替代cookies，到上月又宣布對Chrome的個別修訂，限制使用某些類型的第三方cookies。