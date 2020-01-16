Google擬禁第三方cookies保私隱 阻追蹤用戶瀏覽痕迹 勢顛覆網上廣告業

Cookies是網站為瀏覽器安裝的小型檔案，會追蹤網民的跨網站行蹤，包括記錄他們的瀏覽內容，並且長期為用戶自動記錄網站的登入名稱和密碼。Google周二發表博客文章，稱將逐步在旗下Chrome瀏覽器停止支援第三方cookies，並希望開發替代工具以「維持廣告支持的網站」，以便在兩年內「使第三方cookies變得過時」。到時網站將仍能用網站自己的「第一方cookies」來標記網民的網上行為，但第三方則無法把它們的cookies放在同一網站上。Google表示，兩年過渡期是等用戶、開發商和廣告商有時間適應。

盼開發替代工具 兩年內成事

蘋果公司和Mozilla最近先後針對旗下Safari和Firefox瀏覽器推出即時生效的cookies禁令，但Chrome目前的市場佔有率達56%，遠高於第二位的Safari（18%），因此它加入打壓cookies，將對這個被視為侵入性最強、但支撐網上廣告業長達1/4世紀的產物造成巨大壓力，同時也可能會進一步加強Google及其他大型網站的地位，因為它們將可繼續用自己的瀏覽器或網站自行累積用戶數據。

在第三方cookies被取締後，雖然使用Chrome的網民不會再受第三方的追蹤，但他們的瀏覽習慣仍會被Google和用戶所瀏覽的網站取得，令它們可與希望確定廣告投放目標和衡量廣告效果的機構分享。廣告公司360i首席傳媒主任羅森（Doug Rozen）稱新政策下互聯網廣告商將大受影響，未來恐難取得網民數據，「花園周邊的牆將會愈來愈高」。

Google準備收緊其私隱規則已有一段時間，例如去年8月推出「私隱沙盒」（privacy sandbox），務求替代cookies，到上月又宣布對Chrome的個別修訂，限制使用某些類型的第三方cookies。

（金融時報/華爾街日報）