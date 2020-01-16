梅鐸次子批家族媒體淡化暖化報道

罕有舉動揭家族內部分歧

詹姆斯夫婦發言人承認，兩人對新聞集團及霍士就氣候變化的部分報道感到困惑，又指澳洲媒體忽視明確證據，不斷否認山火與氣候變化的關係，令他們特別失望。新聞集團在英美澳等地擁有多份報章，單在澳洲就有近140份刊物，它旗下的著名時事評論員博爾特（Andrew Bolt）曾在澳洲天空新聞台的節目中，批評澳洲廣播公司（ABC）不斷宣傳氣候變化與山火有關。美國霍士新聞主播英格拉哈姆（Laura Ingraham）亦否認氣候變化促成澳洲山火，形容這只是媒體明星的敘述。

詹姆斯近年日漸淡出家族事業，包括辭去21世紀霍士總裁一職，但仍留任新聞集團董事會成員。他愈來愈公開地在政治及商業上展示與家族不同的立場，例如主張綠色事業和民主改革等。梅鐸去年向新聞集團股東保證，沒有氣候變化否定者在公司周遭工作，但他曾批評有人對此議題「危言聳聽」。

新聞集團、梅鐸及其長子近日以各自的名義，分別捐出數百萬澳元應付澳洲山火。惟集團內部亦傳出批評聲音，日前其商業金融經理湯森（Emily Townsend）的電郵流出，她批評公司對山火的報道不負責任，轉移公眾對氣候變化的注意力，又直言即使推動籌款，仍不足以抵消過去數周報道帶來的影響。

（衛報/BBC）