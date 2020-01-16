修憲部署「後普京時代」 俄內閣總辭總理換人

改由國會提名總理內閣

普京提出的修憲內容，包括規定未來總統只能連續擔任兩屆任期，並禁止國會議員、官員及總理等主要政府人員擁有雙重國籍或海外居留權，同時改由國會而非總統提名總理及內閣人選，變相加強總理和國會的權力。新提議惹來外界揣測普京或有意在2024年任期屆滿後，擔任總理繼續掌權，做法如同他在2008年出任總理一樣。

數小時後，現任總理梅德韋杰夫站在普京身旁發表電視講話，宣布內閣總辭。他表示若通過有關修正案，將不僅改變多項憲法條款，亦會對行政、立法及司法的三權平衡帶來重大變化，「很明顯在這種情况下，我們作為俄羅斯聯邦政府，應為我國的總統提供機會作出所有必要的決定」。

普京感謝梅德韋杰夫的付出，並接受內閣請辭，他們將會以看守政府的身分留任，直至組成新政府為止。梅德韋杰夫將出任俄羅斯聯邦安全會議副主席，普京是該架構的主席。克宮新聞辦公室指，梅德韋杰夫在作出宣布前，曾與普京商討國情咨文的事宜。

莫斯科政治分析家馬卡爾金（Alexey Makarkin）認為，普京修憲正是為他在2024年的權力過渡做好準備，又指這將減低外界對其總統繼任人選的關注，因為繼任者不會擁有普京般的主宰地位。

（衛報/塔斯社/路透社）