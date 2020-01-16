特朗普聲援示威者 「人道政策」火上澆油

特朗普在空難引發新一輪伊朗示威上，一方面聲援伊朗示威者，又警告伊朗政府勿打壓民眾，令人猜測背後動機。法新社引述美國高級官員稱，他們要確保德黑蘭知道美國正注視情况，特朗普前顧問戈德堡（Richard Goldberg）指出，特朗普在空難後的立場並非政權更迭政策，而是人道政策。

被威脅「政權更迭」 伊官不信談判

然而，以對伊朗「鷹派」著稱的前國家安全顧問博爾頓，卻在Twitter指「政權更迭即將發生」，呼籲西方國家拒絕談判。

智庫國際戰略研究所（IISS）副研究員菲茨帕特里克（Mark Fitzpatrick）表示不知道德黑蘭感到多大威脅，但肯定的是特朗普試圖從伊朗政府的失誤中撈取好處，若他容許伊朗人自由進口醫療用品和飛行安全器材及到訪美國，會更易爭取伊朗人信任，「他卻相反，用通常的制裁手法，希望製造經濟困境引起動盪」。

國際預防危機組織伊朗計劃主任瓦埃茲（Ali Vaez）稱，今次空難再次打擊伊朗領導層，但特朗普政府試圖火上澆油和利用局面。他認為特朗普的信息會令伊朗官員更確信不可跟美國談判，「特朗普向伊朗民眾展示尋求政權更迭的印象愈多，就愈不可能緩和緊張」。

（法新社）