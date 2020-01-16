新影片證兩導彈連環擊中客機

紐時：首枚導彈毁通訊 再擊始起火

UIA的PS 752班機上周三從伊瑪目霍梅尼國際機場起飛後不久墜毁，機上176人死亡。伊朗一度辯稱客機因技術故障墜毁，但軍方最終確認是因人為錯誤發射導彈擊落客機。該片段顯示，第一枚導彈在客機附近爆炸，當時飛機未有起火或爆炸。之後第2枚導彈發射，導致客機開始出現火花，飛機隨即轉向，但火勢隨即加劇，變成火球。《紐時》報道，新片段似乎印證了之前推測，即第1枚導彈破壞了客機的應答機（Transponder）令其失去聯絡，23秒後第2枚導彈再對客機致命一擊。

《紐時》稱已核實該段片段是由比卡捏（Bidkaneh）村一幢建築物的屋頂閉路電視拍攝，離附近一個伊朗軍事基地約6.4公里。這與伊朗革命衛隊的航空部隊指揮官哈吉薩達早前指出，導彈是從當地附近一座基地發射的說法脗合。片段畫面顯示日期是2019年10月17日，並非事故發生的1月8日，《紐時》解釋相信因系統用波斯曆而非公曆有關。

（紐約時報）