伊朗墜機拍片者被拘 面臨國安控罪 民眾連續4天上街 魯哈尼促武裝部隊道歉

伊朗半官方的法斯社（Fars）周二報道，革命衛隊已扣押一名拍到客機遭導彈擊中的人士，他曾將影片放到網上。惟最初發布影片的駐倫敦伊朗記者表示，其消息來源仍然安全，相信當局拉錯人。魯哈尼周二要求司法機構成立「特別法庭」調查事件，預料會由高級法官及數十名專家組成。他指審訊將於全球注目下舉行，又強調慘劇不應只歸咎於「扣下扳機的人，有其他人亦需要負上責任」，將矛頭直指美國。

稱黑盒送法國讀取 法否認收件

在上周三（8日）客機墜毁數小時前，伊朗為了報復「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼被殺，而向伊拉克有美軍進駐的基地發射導彈，並進入戒備美國報復的狀態。魯哈尼稱「所有悲痛的根源都可追溯到美國」，承諾會調查空難的所有根本原因。烏克蘭檢察部門則已向伊朗發出索取客機黑盒的法律協助要求，並明言會採取所有方法將黑盒解碼，並保存調查意外原因的證據。伊朗司法機構發言人稱已將飛機黑盒送往法國讀取數據，但法國當局否認收到黑盒。

自革命衛隊上周六改口承認失誤以來，伊朗民眾持續在多地示威。因不少遇難者都是假期後準備返回海外讀書的學生，不少示威都集中在大學附近，示威者亦以學生為主，直至昨日社交媒體上號召示威的呼聲依然不斷。經過連日示威，網上流傳不少示威者被警察毆打或用電擊棒電擊的圖片，周二示威則相對平靜。魯哈尼呼籲國家團結，又指武裝部隊應就此事道歉，以及充分解釋擊落客機的來龍去脈。

網傳警用電擊棒對付示威者

英國駐德黑蘭大使馬卡伊雷（Rob Macaire）上周六參與悼念活動時，被指「協調反政府示威」而遭短暫扣留。伊朗司法機構發言人周二批評他「干預伊朗內政」，違反國際法，呼籲當局將他驅逐出境。社交網站後來有消息稱他已離開伊朗，英國外交部則澄清他正按原定計劃出遊，並非永久離開該國。

伊拉克有美軍駐守的基地連日受火箭炮攻擊，首都巴格達北部周二晚再有空軍基地遇襲。領導國會最大黨「邁向改革聯盟」的民粹什葉派教士薩德爾（Muqtada al-Sadr）周二號召全國發起和平的百萬人遊行，譴責美軍留駐伊拉克。他批評「佔領勢力每天都在侵犯伊拉克的天空、土地及主權」。據指薩德爾之前一日往伊朗聖城庫姆會見伊拉克的親伊朗民兵「人民動員」多名領袖商討局勢。

（BBC/路透社/法新社）