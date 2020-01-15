拘犯錯擊落客機數人 伊朗另捕30究責示威者

總統允設特別法庭監督

被擊落客機的176名死者中，有57人是加拿大公民。加國政商界有聲音將事件歸咎美國總統特朗普，認為他下令暗殺伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼，才會導致客機被擊落。加拿大總理杜魯多稱，如非地區緊張近期升級，罹難者便已回家跟家人團聚，指全球各地緊張和衝突升級，往往是無辜者受連累，重申希望在類似對付蘇萊曼尼的行動前，美方可預先告知。

在美國政界，爭論焦點則落在暗殺蘇萊曼尼是否合法，尤其是後者是否真的策劃迫在眉睫的對美攻擊。特朗普重申確有即時威脅，「但那不真的那麼重要，因為他（蘇萊曼尼）有着可怕的過去！」司法部長巴爾則堅稱蘇萊曼尼是「合法軍事目標」，空襲是「合法自衛行為」，但未仔細解釋理據。民主黨參議員墨菲質疑，除非防範迫在眉睫的威脅，否則不能未經國會批准即向別國採取軍事行動，因此空襲明顯是非法行動。

（路透社/BBC/半島電視台）