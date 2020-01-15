哈里獨晤剖白 女王「無奈」祝福 盼挽留但尊重獨立成家意願

哈里提前數小時抵開會莊園

哈里夫婦上周三突私自公開稱想卸下王室高級成員身分，英國媒體指這令英女王在內的王室成員失望甚至憤怒。事件迫使英國王室周一在桑德林厄姆大宅的長圖書館（Long Library）召開堪稱史無前例的會議，由英女王、王儲查理斯、威廉王子和哈里王子4人協商解決方案。

《每日郵報》引述消息人士報道，哈里在「峰會」預定舉行時間前兩小時，先到大宅跟女王單獨對話，傾吐衷情爭取支持。《每日電訊報》和《太陽報》則指，哈里與現任、前任私人秘書在當天早上11時20分駕車駛進莊園，他跟女王和查理斯共晉午膳。內幕消息指女王原意藉用餐時間為之後討論「降溫」。威廉於下午2時召開會議前15分鐘到達，及至下午約3時半，查理斯3父子先後駕車離開，各自歸家。

消息：拒梅根電話參與免泄內情

哈里的妻子梅根身處比英國慢8個小時的加拿大溫哥華，《太陽報》引述消息指她打過電話來，但非參與會議全程。《衛報》引述消息指哈里夫婦認為梅根直接參與商討並無必要，但《每日郵報》則引述宮廷人員指王室擔心「高度機密的家事討論」被竊聽公開，故拒梅根以電話會議模式參與。

《每日郵報》指90分鐘的磋商氣氛「冷靜」，《每日鏡報》則指王室「峰會」討論哈里一家的銜頭、財務、保安、居所、公關和採訪等安排，哈里承諾決不為王室帶來爭議。《太陽報》指他們一家聚首「試圖療傷」和釐定重要事項，詳情要由職員和政府規劃。有消息人士向《每日郵報》指查理斯曾提醒哈里在展開「新生活」後不會有「無限資源」，他擔心幼子會支取他名下的康沃爾公國（Duchy of Cornwall）基金做家用。傳媒推測哈里和梅根今後將不再擁有「殿下」稱呼，至於薩塞克斯公爵伉儷的頭銜則難說。

查理斯提醒不再有「無限資源」

女王同日下午5時發表聲明稱：「我家今天就我孫兒及其家庭的未來，作了非常具建設的討論」。其聲明縱然滲着難受與不情願，諸如說「雖然我們寧願他們留任全職王室成員」，但仍答應「完全支持」哈里夫婦「過更獨立生活」的意願，又強調他倆依然是「我家庭中重要成員」。字裏行間表達出女王對孫兒決定的無奈支持。

哈里周四參與白金漢宮馬球賽後將赴加跟妻兒會合。他夫婦倆表示不想靠公帑（一年逾100萬英鎊）生活，今後將在英國、加拿大兩邊生活。加拿大政府表示歡迎，但尚需研究相關保安費等事項的安排。

（衛報/路透社/太陽報/每日郵報/每日電訊報）