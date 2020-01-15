海洋破高溫 25年吸36億枚原子彈能量

團隊：全球變暖無可辯駁

今次發布的海洋熱含量數據是由中國科學院大氣物理研究所（中科院大氣所）研製，論文作者團隊來自中科院海洋研究所、中科院海洋大科學研究中心、國家海洋信息中心、美國聖托馬斯大學、美國國家大氣研究中心和美國國家海洋和大氣管理局等。

研究顯示，2019年全球海洋上層2000米的平均溫度比1981至2010年的平均狀態高0.075℃，這相當於海洋過去25年吸收的熱能達到228乘以10的21次方焦耳，即廣島原子彈爆炸釋放出能量的36億倍。中科院大氣所的數據還顯示，1987至2019年期間，海洋平均增暖速率是1955至1986間的450%，顯示出持續的海洋加速暖化趨勢。

由於能量失衡，包括海洋、大氣、陸地和冰雪圈的氣候系統被持續「加熱」，是2019年美國加州、南美亞馬遜和澳洲大火肆虐的外在驅動因子，也是過去一些年頻繁發生的海洋熱浪的驅動力。海水持續增暖帶來一系列海洋生物化學要素的變化，包括含氧量減少損害海洋生物，海洋變暖也為風暴等極端天氣提供更為充足的「燃料」，使得風暴更強、降雨更多。論文發表於周二（14日）出版的《大氣科學進展》上。

（獨立報/中新社）