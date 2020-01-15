「不信女人能當選總統」 桑德斯被轟性別歧視

CNN周一引述4名消息人士報道，桑德斯曾在2018年12月（即中期選舉後）拜訪沃倫，商討角逐總統的大計，當時承諾即使同場競選也不會互相攻擊。報道指二人還討論怎樣才是擊敗特朗普的最佳辦法，沃倫自舉兩項優點，一是可對經濟提出宏大論述，二是取得大量女選民支持，但桑德斯回應指不相信女性能勝出這大選。

報道出街後，桑德斯隨即發聲明炮轟沃倫競選團隊成員講大話。沃倫同日稍後發聲明回應，確認上述對話內容，聲明說：「討論話題包括民主黨人若提名女性候選人會是什麼情况，我認為女性能贏，他不同意。」但她強調自己跟桑德斯是「朋友和盟友」，無意再深入討論私人會面的情况。

眾院今表決彈劾案檢控幹事人選

民主黨初選第一仗下月初舉行，選情近期出現變化。原先聲勢大熱的沃倫走勢回落，桑德斯和受「烏克蘭門」風波拖累的前副總統拜登止跌回升，再加上異軍突起的印第安納州南本德市長布蒂吉格（Pete Buttigieg），形成四頭馬車局面。民主黨周二晚（香港時間周三早上）將舉行第7輪電視辯論，兩人之爭勢令辯論更有看頭。

另外，路透社和CNN分別引述消息，指眾議院會在今日表決提名特朗普總統彈劾案的「檢控幹事」（manager，相當於參議院彈劾聆訊時的檢察官）的決議案，程序上將彈劾條款提交到參議院。眾院議長佩洛西跟民主黨同僚昨日開會商討，但消息指佩洛西表明不會在會上預先披露檢控幹事的人選。眾議院民主黨領袖霍耶爾周一承認不能再拖，以免影響到角逐民主黨總統提名戰的幾名參議員。

（紐約時報/CNN/中央社）