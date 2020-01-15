美促蘋果解鎖恐襲案兇徒手機

21歲沙特空軍少尉沙姆拉尼（Mohammed Saeed Alshamrani，小圖）去年12月6日在佛羅里達州彭薩科拉海軍航空基地亂槍掃射、釀成3死8傷後遭警員槍斃，執法部門已將之定性為恐襲。槍手擁有兩部iPhone，其一遭槍手自己開槍打爛，另一也有損毁。司法部官員表示，他們需要解鎖兩部iPhone，以查看一些加密Apps如Singal或WhatsApp內的數據和信息，調查他是否曾與其他人討論其槍擊計劃，或是否有人協助。聯邦調查局（FBI）很快便徵得法庭批准搜查手機，但由於手機俱以密碼和加密裝置鎖起，FBI須取得蘋果公司幫忙才能獲取機內資料。

護客戶私隱 曾拒建「後門」

蘋果周一晚強烈否認無幫忙，表示從槍擊案發當天起便在配合FBI，包括讓執法人員登入槍手的iCloud帳戶、移交了多GB數據。蘋果一般會遵從搜查令，向執法人員提供其伺服器儲存的數據，惟在解鎖iPhone上，蘋果一直強調iPhone的保安和加密技術強到連蘋果自己都無法解鎖。2016年2月FBI曾申請得搜查令，要求蘋果建立「軟件後門」給2015年12月2日聖貝納迪諾槍擊案中槍手的iPhone解鎖。蘋果拒絕，總裁庫克講明在iPhone建後門「等同生癌」。當年雙方糾纏了數周，直至FBI找到第三方解密才了事。蘋果事後提升了加密程度，FBI如今能否再解鎖iPhone尚成疑問。

另外，巴爾表示，上述槍擊案調查發現有21名沙特派到美國受訓的軍官管有兒童色情物品，或其社交網站帳戶含有伊斯蘭激進主義、反美內容，沙特政府已幫他們退學，並於周一回國，強調他們並非被美國驅逐出境。

（彭博社/路透社/紐約時報/美國廣播公司）