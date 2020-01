【明報專訊】哈里夫婦日後生計安排受注目,《衛報》披露引述世界知識產權組織(WIPO)的版權註冊網上資料報道,哈利夫婦去年12月為「薩塞克斯公爵」及兩人新設的慈善基金「薩塞克斯公爵伉儷基金」(The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex)申請註冊為商標,用於6個類別,包括雜誌等印刷品、服裝、慈善籌款與管理、教育,以及情緒支援組織等社福服務,涉及澳洲、加拿大、歐盟及美國等地。有專家估計,哈里夫婦的品牌首年可能為他們帶來50萬鎊(約432萬港元)收益。