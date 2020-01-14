威廉夫婦被指欺凌霸道 兄弟聯合聲明斥報道不實

梅根不滿受約束 哈里被迫護妻

早前多次有報道指哈里認為他跟梅根開始交往時，威廉對梅根的態度不夠歡迎，其後兩人關係也未有修補過來，他們在王室內又不時被提醒其身分，令他們萌生出走念頭。消息人士說：「若你是哈里和梅根，並在兩年持續被提醒其身分及他們所認為的欺凌……持續被告知不可做某些事，梅根在想『這真是瘋狂，為何有人會接受？』」

消息指哈里面對巨大壓力下作出抉擇，但他其實很愛英女王與國家，要離開相信令哈里感到很傷心，他實際並不想離開王室。王室人員承認威廉及哈里關係失和，但否認威廉排擠哈里，只是哈里夫婦因王室機制被約束而感到不快。亦有接近哈里的消息人士稱，雖然兩夫婦在王室內感到沮喪，但沒直接怪責任何王室成員。

威廉與哈里昨發表聯合聲明，不點名指某英國報章就兩人關係的報道不實，又強調兩兄弟均深切關注精神健康問題，認為報道中採用的煽動字眼「冒犯及可能有害」。

（泰晤士報）