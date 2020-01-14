威廉夫婦被指欺凌霸道 兄弟聯合聲明斥報道不實

【明報專訊】哈里夫婦向王室投下的震撼彈或已醞釀多時。英國《泰晤士報》引述認識威廉及哈里的消息人士報道，兩夫婦受哥哥威廉王子與妻子凱特「欺凌」，感到被排擠，又不滿一直被提醒其身分，梅根於是決心退出王室，哈里迫於無奈之下要抉擇。不過，王室人士否認哈里夫婦被排擠，指他們感不愉快源於王室機制令他們覺得受束縛。威廉與哈里昨發表聯合聲明，不點名斥報道不實。
梅根不滿受約束 哈里被迫護妻
早前多次有報道指哈里認為他跟梅根開始交往時，威廉對梅根的態度不夠歡迎，其後兩人關係也未有修補過來，他們在王室內又不時被提醒其身分，令他們萌生出走念頭。消息人士說：「若你是哈里和梅根，並在兩年持續被提醒其身分及他們所認為的欺凌……持續被告知不可做某些事，梅根在想『這真是瘋狂，為何有人會接受？』」
消息指哈里面對巨大壓力下作出抉擇，但他其實很愛英女王與國家，要離開相信令哈里感到很傷心，他實際並不想離開王室。王室人員承認威廉及哈里關係失和，但否認威廉排擠哈里，只是哈里夫婦因王室機制被約束而感到不快。亦有接近哈里的消息人士稱，雖然兩夫婦在王室內感到沮喪，但沒直接怪責任何王室成員。
威廉與哈里昨發表聯合聲明，不點名指某英國報章就兩人關係的報道不實，又強調兩兄弟均深切關注精神健康問題，認為報道中採用的煽動字眼「冒犯及可能有害」。