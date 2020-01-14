王室會議允哈里夫婦「退隱過渡期」 幕僚：女王盼設規範解未來紛爭

菲臘親王得知哈里退隱激氣 差點吐血

今次會議在諾福克郡桑德林厄姆大宅（Sandringham Estate）舉行，決定哈里與梅根今後的地位、王室角色以及資金問題，出席者包括英女王、王儲查理斯、威廉與哈里王子，身在加拿大的梅根料會透過視像電話間接參與會議。英國《每日郵報》引述消息報道，菲臘親王上周三得悉哈里宣布淡出王室後，震怒得「差點吐血」，更向幕僚大嚷：「他們見鬼的在玩什麼把戲？」

有幕僚披露，女王慮及哈里「精神狀態脆弱」，將全力安撫任何變得急躁的王室成員，特別是對幼子未來憂心忡忡的查理斯。《每日郵報》引述王室幕僚稱，女王選擇在桑德林厄姆大宅舉行今次重要會議，其一是因為當地屬私宅，哈里與威廉兒時亦曾在此度聖誕，不像白金漢宮般正式拘謹，希望令哈里改變觀感，其次是女王冬季本來就在大宅裏度假，「她希望發出自己不會讓步的強烈信息——『你們得前來找我』」。

幕僚稱，女王並未就會議設下時限，但堅持周一當天內得出解決方案，而該方案將不僅適用於哈里與梅根，「亦可用於未來世代」。不過幕僚亦警告，哈里夫婦未來在王室的角色要作出如此重大改變，需要「複雜與深思熟慮的討論」，但估計會面最終可就部分改變步驟達成共識。

現時女王的4名子女與多名孫子女與曾孫中，撇除早前因捲入與未成年少女發生性關係醜聞而被撤職的安德魯王子外，仍活躍於王室公務的只有查理斯一家，以及安妮公主和愛德華王子，年輕一代與王室關係均較疏淡，如安德魯兩名女兒雖有公主頭銜，但均已在王室外就業；安妮公主的子女及孫女均無王室頭銜；而愛德華1999年婚後更發表聲明，稱子女只會冠以伯爵頭銜而非王室頭銜，期望他們「正常成長」。

王室憂慮哈里夫婦以爆料作籌碼

英國《太陽報》周日則引述王室消息，指哈里夫婦的公關團隊已和美國廣播公司（ABC）、全國廣播公司（NBC）、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）等美國傳媒商討接受專訪的可能性，另外亦與梅根的好友、名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）聯絡。消息認為，哈里夫婦可能會以爆料作談判策略，又稱他們一直希望說「自己版本的故事」，包括指摘王室成員種族主義及性別歧視。

哈里的好友時事節目主持布拉德比（Tom Bradby）周日（12日）接受ITV訪問時亦稱，王室必須達成「明智」的協議，「給他們想要的自由，安排他們在王室擔任希望擔任的角色，並確保英國納稅人不感被騙」，他認為如果哈里夫婦得不到稱心滿意的結果，便可能在訪問中「和盤托出」，場面可能「不甚悅目」。

（綜合報道）