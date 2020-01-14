科技新知：韓企引入AI面試 電腦分析篩選應徵者

無「正確」答案 參與者無所適從

韓國部分大企業自2018年上半年開始，陸續由人對人方式的面試轉而引入人工智能來選拔人才。迄2019年下半年，實行此舉的企業已增至200個，包括SK Innovation和現代建設等。韓國經濟研究院表示，韓國排頭的131間企業，近四分之一已經在招聘上使用或打算採用AI。有人力資源部主管說，AI平均3秒就能評價一人，只消8小時就足以處理一萬名應徵者，具效率又可靠。

AI通常憑藉臉部識辨技術以分析應徵者的個性。路透社報道，AI系統在求職者面對鏡頭自我介紹時，會探索其面部表情和分析其遣詞用字，然後會提出一些問題，如：「你與上司一起出差，目睹上司使用公司卡購買個人紀念品，你會說什麼？」它又會通過一系列「遊戲化」測試來評估應徵者的個性和適應能力。Midas IT軟件公司總經理鄭丞植（音譯）表示，這類測試不能靠單純牢記答案，有些問題根本沒有「正確」答案，旨在了解應徵者解決問題的態度。許多面試者面對AI考官都無所適從。《中央時事雜誌》上月就報道，韓國某大企業子公司透露，其最近招聘活動由AI評為「下等」而落選者，多達三至四成。

AI面試補習班應運而生

求職顧問因應需求而開始補習班，向準畢業生等應徵者傳授面對鏡頭應徵的竅門，例如「不要咧嘴強擠笑容，要靠雙眼來『笑』。」首爾江南區、露梁津一帶的就業顧問學院都紛紛提供5萬至10萬韓圜（約336至673港元）的「AI面試特別講座」，或20萬韓圜（1345港元）的模擬面試等，另外還有網上模擬面試。韓國京畿道安養市周日宣布2月中旬起在就業中心推出AI面試體驗服務，電腦會向求職者提出基本問題、實况問題，並運用大數據，分析求職者的履歷與適合度。

（路透社/中央時事雜誌/首爾新聞）