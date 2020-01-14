美防長：未見伊朗謀襲使館證據

與特朗普對蘇萊曼尼指控有出入

華府過去10日對暗殺蘇萊曼尼的理據莫衷一是，除了指控他正策劃針對美國的行動外，又指他過去20年多次透過「聖城旅」襲擊美軍和美國人。特朗普上周五（10日）受訪時又有新說法，稱蘇萊曼尼被暗殺前已鎖定美國的4間大使館為襲擊目標。

美國防長埃斯珀（Mark Esper）周日對美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對國家」（Face the Nation）回應稱，他贊同特朗普對美國大使館可能遭遇更多襲擊的看法，但承認特朗普接受霍士新聞訪問時的說法，並非基於有4個美國大使館可能成為攻擊目標的具體證據。當被問及情報官員有否對此提供具體證據時，埃斯珀說：「我並未看見與4間大使館有關的證據」。埃斯珀之後接受CNN訪問，指伊朗正策劃短期內攻擊美國在中東的多個設施，包括駐伊拉克大使館，強調蘇萊曼尼是「合法的軍事目標」。

美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）同日向霍士新聞稱，特朗普的說法與政府的說法一致，即是當局有強烈情報顯示伊朗正策劃殺害美國人和美國區內設施，但他承認，「很難知道確實目標」。

華府為發動空襲辯護時提出的不同理據，引起民主黨與部分共和黨議員質疑誇大，又表示他們在之前與政府舉行的情報分享會議中，並未獲得充分和詳細的簡報。美國在2003年入侵伊拉克前，亦以薩達姆政權擁有大殺傷力武器作為理據，但事後承認無法證明有關指控。

（路透社/CNN/華盛頓郵報/華爾街日報/霍士新聞/新聞周刊）