火山噴熔岩 馬尼拉周邊大疏散 專家警告隨時「危險爆炸式爆發」 首都近癱瘓局部關機場

「火山中的火山」 恐引發海嘯

菲律賓火山地震研究所（PHIVOLCS）所長索利杜姆（Renato Solidum）說：「塔阿爾是非常小又危險的火山。它是獨一無二的，因為它是一座火山裏的另一座火山。」PHIVOLCS昨晨將5級制的警報級別提升至第4級，代表數小時或數日內可能出現「危險的爆炸式爆發」，會有時速超過60公里的火山灰、岩石和氣體湧出。火山西南方的阿貢西略（Agoncillo）、萊梅里（Lemery）昨日已覆着厚厚的火山灰，道路無法通行，有些樓房因承受不了火山灰的重壓而坍塌。

由於火山噴發後墜落湖水的碎石可能引發出海嘯現象，連同雨水冲刷火山碎屑流風險，八打雁省（Batangas）昨宣布「災難狀態」；迄昨日正午12時，八打雁省、甲米地省（Cavite）逾2.4萬民眾被迫疏散往75個庇護中心。美國有線新聞網絡（CNN）報道，PHIVOLCS已要求在火山周圍半徑17公里內的所有人「全部撤離」。該地區被認為是火山危險區，有超過45萬居民居住，但火山周圍有10個市等合共近76萬人。

遊客輕視當景點 N95口罩漲價7倍

不過，好些本該疏散的村民因能見度低又沒有交通工具，並無法離開山灰覆蓋的村落。另有些人捨不得離開自己的房屋、莊稼、牲畜。在距火山逾30公里的塔利賽（Talisay），當局指出雨水使火山灰化為泥濘，又無電無水，需要卡車疏散更多人離開、乾淨水與口罩。

惟一些遊客輕視危險，反而趨至鄰近城鎮近距離觀賞火山噴發。距塔阿爾火山約32公里的以色列旅客博倫施泰道：「一世人得一次。」此外，雖然有人坐地起價，像一個N95口罩原賣25披索至30披索（3.9至4.6港元），如今卻賣200披索（31港元），不少菲律賓人則開始賑濟災民免費派發。紅十字會等一些人道組織亦參與援助。

航班取消 港列菲國黃色警示

由於火山灰雲一路北飄到首都馬尼拉周邊，令該首都的口罩賣斷市，學校停課，部分政府機關、股票交易所、公司停止辦公。馬尼拉阿基諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport）前晚亦一度關閉，至昨日中午才部分重開。馬尼拉另一機場克拉克（Clark）縱仍然開放，但當局表明一旦有火山灰威脅航班之虞便將關閉。香港機場資料顯示，截至周一中午，兩天共有21班香港往返馬尼拉的航班取消。香港保安局昨日更新外遊警示，把菲律賓列為第三級的「黃色」，即「有威脅迹象」，提醒外遊人士留意局勢，提高警惕。香港國際機場亦在網頁提醒搭客在出發前往機場前，先了解最新航班情况。

（路透社/有線新聞網絡/Rappler/GMA）