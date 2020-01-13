英警列環團極端組織 惹爭議

《衛報》上周五（10日）披露一份由英國反恐警察部門東南分部（CTPSE）編撰的12頁文件，題為「保障青少年與成人接觸意識形態極端主義」，於去年11月起向警員、政府人員及教職員派發。文件將「反抗滅絕」與新納粹組織「國家行動」（National Action）、伊斯蘭極端組織「移民」（Al-Muhajiroun）等並列，聲稱組織奉行反建制，鼓勵法行動，呼籲民眾留意「以強烈或情緒化字眼」談論氣候變生、生態、物種滅絕等環境問題的人士，又建議民眾找出參與靜坐和參與罷課的年輕人，疑針對瑞典少女通貝里發起的氣候罷課。

「反抗滅絕」不排除法律行動

警方在事件曝光後回應稱「反抗滅絕」被錯誤列入指引，強調無將組織列為極端組織，承認文件會造成誤解，會回收文件及重新檢視內容。

「反抗滅絕」的代表律師凱里（Jules Carey）批評文件顯然旨在攻擊「反抗滅絕」，將支持者視為本土極端主義分子，不合法地干預人權，包括言論自由、集會自由等。他形容事件是警方過度執法的例子，考慮採取法律行動。國際特赦組織亦譴責事件，質疑警方做法背後理據，亦對警方的反恐行動將和平示威者視作極端威脅感憂慮。

（衛報）