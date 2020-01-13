英王室4巨頭會議 為哈里「退隱」拆彈

哈里夫婦在未徵詢其他王室成員意見情况下，私自宣布從高級王室成員身分退下，英媒早前稱英女王等成員感失望和震怒。周一的會議是哈里上周發表公告後，他與英女王、查理斯及威廉4人首次碰頭。英國媒體揣測，會議或討論過去數日由王室官員跟英國及加拿大政府代表所研究的建議，即讓哈里和梅根在日後如何達到其目標，即擔當另類的「混合王室成員」角色。《衛報》稱身在加拿大的梅根亦有可能透過視像會議參與討論。

《衛報》引述消息人士稱，哈里夫婦的工作生活及王室角色如何改變，需要經過複雜而深思熟慮的討論。哈里夫婦的資助將是關鍵議題，不過有王室助手指這不會是討論主要「動力」，王室不會用錢作為懲罰或勸誘哈里夫婦依王室期望的方向而行的因素。

威廉傷感弟弟成「分開實體」

威廉與哈里近年的兄弟情已不像過往般親密，在哈里宣布退出高級王室成員身分後，《星期日泰晤士報》報道指威廉王子向友人吐苦水，他形容自己一生都在用自己的手臂抱住弟弟哈里，但他現在不能再這樣做了，因為他們已是「分開的實體」。威廉說：「我為此感到難過。我們所能做，以及我所能做的，就是嘗試支持他們，並期待有一天我們會有機會再次理念一致。」

根據《每日郵報》的民調，72％受訪者認為王室應容許哈里夫婦往加拿大發展，只有16％認為英女王應要求他們留下。與此同時，有76％受訪者認為，假如哈里夫婦不再擔任高級王室成員，就不應再獲警方同一等級的保護。

（BBC/英國太陽報/中央社）