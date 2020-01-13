法提退休金改革妥協方案 願撤提高年齡倡議

【明報專訊】法國退休金改革引發的運輸業罷工已邁入第6周。總理菲利普（Edouard Philippe）上周六（11日）向工會與勞工致函提出妥協方案，稱考慮在有條件下撤銷將領取全額退休金的年齡提高兩歲至64歲的倡議，盼終止罷工。各工會對政府的讓步反應不一，率領罷工行動的法國總工會（CGT）指摘這是政府的「煙霧彈」，旨在讓部分工會同意全面改革。
退休金改革法案預計本月24日提交國會，料下月中旬展開討論。菲利普在信中稱，如在4月底前未能與工會談妥其他平衡收支的做法，政府將以法令形式確保退休金在2027年要達至收支平衡，換言之將迫使工會在「提高退休供款」與「提高退休年齡」之間作出選擇。
總工會斥「煙霧彈」 為分化工會
率領罷工行動的法國總工會很快就對政府提案潑冷水，稱妥協方案是「煙霧彈」，旨在「讓部分工會同意全面改革」。立場較溫和的法國工人民主聯盟（CFDT）和法國自主工聯（UNSA）則稱樂見菲利普的提議，意味政府有可能分化各個工會。
目前法國的退休金支出相當於國內GDP的14%。政府估計，提高領取退休金年齡可讓政府於2023年前節省50億歐元（約432億港元），並於2026年前省下約110億歐元（約950億港元）。