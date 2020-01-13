法提退休金改革妥協方案 願撤提高年齡倡議

退休金改革法案預計本月24日提交國會，料下月中旬展開討論。菲利普在信中稱，如在4月底前未能與工會談妥其他平衡收支的做法，政府將以法令形式確保退休金在2027年要達至收支平衡，換言之將迫使工會在「提高退休供款」與「提高退休年齡」之間作出選擇。

總工會斥「煙霧彈」 為分化工會

率領罷工行動的法國總工會很快就對政府提案潑冷水，稱妥協方案是「煙霧彈」，旨在「讓部分工會同意全面改革」。立場較溫和的法國工人民主聯盟（CFDT）和法國自主工聯（UNSA）則稱樂見菲利普的提議，意味政府有可能分化各個工會。

目前法國的退休金支出相當於國內GDP的14%。政府估計，提高領取退休金年齡可讓政府於2023年前節省50億歐元（約432億港元），並於2026年前省下約110億歐元（約950億港元）。

（綜合報道）