澳總理允司法調查 檢討滅山火工作

認處理山火可改善 維護氣候政策

迄周日早上，澳洲叢林大火奪去了28條人命，當中新增一名消防員殉職。一直被指應對火災不力的莫里森周日受訪表示，有需要交由皇家委員會作有力的司法調查。他承認政府在大火初起時可以「處理得更好些」，然而沒有細說現實做得不足之處。他又一貫維護政府的氣候變化政策，只認同大火與氣候變化的影響有關係：「我們所遇夏天愈來愈長，愈熱，又愈乾。這顯然受氣候大範圍變化影響。」他表示有需要討論擴大聯邦政府在災難時候，介入協助各省的彈性，未來幾年將進一步削減溫室氣體排放，但不會徵收碳稅、調高電費、關掉傳統高排工業。

澳洲現行按《巴黎協定》所定的減排目標是於2030年或之前，相較於2005年水平將減排26％至28％。惟有分析認為，隨着排放量呈上升趨勢，澳洲似乎不太可能實現這一目標。另外，澳洲政府亦被批評不急於推動政策以減少碳排放，而是希望利用根據《京都議定書》分配給發達經濟體的碳信用額度，以實現《巴黎協議》所設定的溫室氣體目標。悉尼、墨爾本、堪培拉等澳洲城市數以萬人上周五（10日）上街，敦促莫里森政府加速轉用再生能源的過渡。

網上流傳起火原因的陰謀論，例如毫無根據地宣稱是「伊斯蘭國」（ISIS）指使追隨者用火向澳洲發動戰爭、中國億萬富翁正用激光掃除通往新城市的道路、生態恐怖分子藉製造災難鼓動民眾加緊應對氣候變化行動等。

（路透社/悉尼先驅晨報/BBC）