中東政策兩極擺盪 特朗普損盟友互信

擊殺蘇萊曼尼的理據在美國內外均惹質疑，國務卿蓬佩奧與特朗普均稱美國存在「迫切威脅」，但欠襲擊時間地點的具體情報，及後特朗普聲稱蘇萊曼尼擬襲擊美國駐中東地區大使館，但各官員對襲擊是否已發生的說法互相矛盾。有國務院官員及中情局官員向《紐約時報》指出，當局掌握的情報並不具體，威脅迫切的說法「是錯誤」。

有華府消息透露，雖然伊朗近日動作頻頻，但只想維持對美國的低度侵擾，無意令局勢升溫，特朗普亦對出兵伊朗有保留，但早前伊朗炸死在伊拉克基地的美國承包商一事，卻令美方顧問與特朗普確信必須強硬回應，以「重建對伊朗的震懾力」，最終導致雙方回應步步升級。

前北約大使：默克爾急訪俄證美外交孤立

美國盟友大多對事件默然以對：美國在中東主要盟友如沙特、阿聯酋等均無評論事件，以色列明言事件與該國無關，英、法、德等歐洲國家僅促雙方克制。美國駐北約前大使達爾德爾（Ivo Daalder）直言「沒有任何國家稱殺死蘇萊曼尼是好主意」，德國總理默克爾上周末緊急到訪莫斯科與俄國總統普京會談，便突顯美國如今外交孤立之嚴峻，「德國領袖到莫斯科，因為她認為俄國的領袖比美國總統更可能化解中東緊張。這情况在什麼時候發生過？」

《金融時報》認為，對美國行動難以預測的憂慮自去年5月美國對伊朗全面實施石油禁運、並將革命衛隊列為恐怖組織後急增，當時伊朗以襲擊行經海灣船艦，以及以無人機襲擊沙特油氣設施回應美方「極限施壓」，但特朗普去年6月在決定空襲伊朗報復前10分鐘突然叫停，與今次他下令暗殺蘇萊曼尼的做法形成對比。美國前外交官員伯恩斯（William Burns）指出，特朗普對伊朗的動作「時而不作回應，時而反應過度」，已令美國在地區信任受損。

學者：中俄目標明確 填美空缺

約翰霍普金斯大學伊朗專家納斯爾（Vali Nasr）指出，目標較明確且「更負責任」的中俄已開始填補美國在中東留下的空缺，伊朗與中俄早前的聯合軍演，以及沙特等國尋求加強與中俄關係已成警示，雖然美國在其他全球事務上仍處於強勢，但失去盟友支持的情况加劇，勢損害美國於全球的地位。

（金融時報/紐約時報）