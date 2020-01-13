隱瞞擊落客機招反噬 民眾悼念變抗爭 伊朗連爆示威 促哈梅內伊下台

德黑蘭、設拉子、伊斯法罕、哈梅丹、烏爾米耶、拉什特……伊朗東西南北上周六均見示威，怒斥官方連日否認上周三（8日）擊落鳥克蘭國際航空客機，要求檢控號令發射導彈和隱瞞失誤的負責人。革命衛隊上周六始承認失誤，已令群眾惱怒；當有革命衛隊高級指揮官透露肇事即已上報導彈擊中客機，更引發公憤。民眾亦質疑哈梅內伊作為實際的三軍統帥、全國最高領袖，會如報道所謂「上周五（10日）」才知情，斥哈梅內伊等領袖「無恥」。部分示威青年撕掉蘇萊曼尼的肖像海報，指摘官方說：「他們為他一個人辦了3日嘉年華（指萬人空巷的全國哀悼期），卻為176人之死撒了3日謊。我們到這兒本來純粹悼念，現在我們全都生氣又痛恨。」亦有示威者撕爛哈梅內伊的肖像，批評他是獨裁者。

上周三被擊落的PS 752號班機全機176人死亡，當中82人為伊朗國籍，以學生居多，多所大學周末舉行悼念活動，可是伊朗政府和軍方犯錯消息很快使現場充斥憤怒氣氛，變成反政府示威集會。在號稱「伊朗麻省理工」、有13名校友命喪於該場空難的謝里夫大學，學生高叫口號，要求國家最高領袖、軍方總司令哈梅內伊「辭職」。阿米爾•卡比爾理工大學附近舉行的追悼會演變為數百人示威，人們更要求驅逐伊斯蘭革命衛隊，又道「辭職還不夠！修憲、公投！」。

特朗普警告勿屠殺和平示威者

示威相關照片、影像、報道，也見於社交網絡乃至隸屬官方的新聞機構報道。伊朗多份報章星期日（12日）以黑色頭版哀悼空難枉死者和譴責官員。立場溫和的《伊斯蘭共和國報》社評道：「那些拖延發布飛機失事原因者，破壞了人民對建制的信任，應予裁撤或應該辭職。」

伊朗政府繼去年11月經歷了1979年伊斯蘭革命以來最血腥的動亂，如今的民間示威與新聞界的攻擊，更令政權增添了危機。卡塔爾半島電視台駐德黑蘭記者說：「人民非常憤怒。伊朗人要求伸張正義和向官員問責。許多人包括受害者家屬俱感震驚。他們不理解政府為什麼會向他們撒謊撒這麼久。」

美國總統特朗普在Twitter以波斯語和英語發文道：「我們密切關注你們（伊朗人）的抗議活動，並受到你們的勇氣感動。不可以再發生對和平抗議者的大屠殺，也不要關閉互聯網。世界在注視着。」

英大使現身大學追悼 一度被扣

另外，伊朗一度把曾到阿米爾•卡比爾理工大學追悼死者的英國大使馬卡伊雷（Rob Macaire）扣留了一小時，挑起與英國的外交緊張。伊朗當局繼懷疑馬卡伊雷「組織、煽動、指使激進行動」將之扣留後，昨（12日）又傳召他查詢他出現在「反政府集會」事宜。英國外相藍韜文批評拘留無理、「公然違反國際法」。

烏專家﹕導彈擊中駕駛艙即殺機師

BBC昨報道，烏克蘭國家安全和國防部長達尼洛夫（Oleksiy Danilov）分析照片後認為，伊朗導彈是從飛機下方擊中駕駛艙，造成機師即時死亡，「這就解釋了為什麼我們沒有聽到機師向塔台對話」。

（華爾街日報/半島電視台/路透社）

（美伊風暴）