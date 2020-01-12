旋風式戰機老化 德媒：汰換不力

德國本身無核武，但跟美方存在「共有核武」計劃，這些核彈部署於西部比謝爾（Büchel）的基地，有需要時由德軍的旋風式戰機投彈，只是官方從未承認。然而，機隊早於1980年代初投入服務，隨着老化淘汰，數量由高峰的350架大減至現時的85架，其中比謝爾服役的45架，更因輪換保養等因素有時僅12架可作飛行。報道引述官方文件指，機隊保養費用近年飈升，2018年已達5.02億歐元（約43.4億港元），到今年估計增至6.29億美元，理論上機隊行動能力保證只去到2025年，此後要繼續的話，5年間的保養等成本勢突破130億美元。

儘管德國之聲採訪到的朝野政客皆認同，汰換旋風式戰機刻不容緩，但迄今進展欠奉，據報原有三大選項：美軍的F-35或F/A-18戰機，又或歐洲各國聯手研發的颱風戰機。報道指德國空軍內部傾向最先進的F-35，但受法國施壓而放棄——法德正合作聯合研發新世代戰機，即「未來空中戰鬥系統」（FCAS），巴黎威脅柏林如選用F-35，將獨自進行FCAS計劃，問題是後者仍處起步階段，估計要到2040年才面世。

（德國之聲）