美擬太平洋部署高超音速導彈 陸軍部長：中國崛起成戰略威脅

【明報專訊】美國軍方表示，將在台灣和菲律賓以東的太平洋島嶼部署一支配備高超音速導彈等作戰能力的特殊機動部隊，且將於明年首次派遣「安全輔助旅」培訓亞太地區友邦的軍力，加強箝制中國。
重振美陸軍太平洋存在
陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）上周五（10日）在布魯金斯學會演說及受訪，指出「亞太區內持續存在爭逐影響力之戰」，美國陸軍一支特殊機動部隊將平抑中國、俄羅斯投放軍事開發所建立的某程度能力。他說：「因為中國將崛起為美國的戰略威脅，陸軍正重振在太平洋的存在和部署。」麥卡錫表示，陸軍將部署的陸軍機動部隊，會配備諸如高超音速導彈和長程精準武器等，能攻擊海陸目標，在衝突時為海軍艦艇開路，還能執行信息、電子和網絡戰。麥卡錫透露，新部隊的據點很可能是在台灣和菲律賓以東的群島。
美國陸軍2018年着手實驗部署跨海陸空及太空、網絡範疇的機動部隊，並安排一支暱稱「I2CEWS」（情報資訊網絡電子戰與太空營）的部隊在太平洋測試。麥卡錫說，會在明、後年部署多一支。他又表示，陸軍為制衡中國，將「強化我們的伙伴」。軍方決定由明年起，像在阿富汗那樣，首次派遣「安全輔助旅」（SFAB）到印度太平洋戰區培訓、指導友邦的軍事武裝力量。美國陸軍又將增加參與如代號「太平洋保衛者」（Defender Pacific）等的區內軍事演習。
明年派安全輔助旅培訓友邦軍力
總統特朗普上周三（8日）表示，美國正研製「許多」威力強大、既快且準的高超音速導彈，說：「我們在製造許多高超音速導彈。不過，我們擁有如此強大的軍事和裝備，並不意味我們必須使用它。」美國自千禧年起研製高超音速武器，國防部長埃斯珀去年8月稱，美國大概在一兩年間便會擁有長程高超音速武器。
（彭博社/路透社/國防新聞）
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