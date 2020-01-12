美擬太平洋部署高超音速導彈 陸軍部長：中國崛起成戰略威脅

重振美陸軍太平洋存在

陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）上周五（10日）在布魯金斯學會演說及受訪，指出「亞太區內持續存在爭逐影響力之戰」，美國陸軍一支特殊機動部隊將平抑中國、俄羅斯投放軍事開發所建立的某程度能力。他說：「因為中國將崛起為美國的戰略威脅，陸軍正重振在太平洋的存在和部署。」麥卡錫表示，陸軍將部署的陸軍機動部隊，會配備諸如高超音速導彈和長程精準武器等，能攻擊海陸目標，在衝突時為海軍艦艇開路，還能執行信息、電子和網絡戰。麥卡錫透露，新部隊的據點很可能是在台灣和菲律賓以東的群島。

美國陸軍2018年着手實驗部署跨海陸空及太空、網絡範疇的機動部隊，並安排一支暱稱「I2CEWS」（情報資訊網絡電子戰與太空營）的部隊在太平洋測試。麥卡錫說，會在明、後年部署多一支。他又表示，陸軍為制衡中國，將「強化我們的伙伴」。軍方決定由明年起，像在阿富汗那樣，首次派遣「安全輔助旅」（SFAB）到印度太平洋戰區培訓、指導友邦的軍事武裝力量。美國陸軍又將增加參與如代號「太平洋保衛者」（Defender Pacific）等的區內軍事演習。

明年派安全輔助旅培訓友邦軍力

總統特朗普上周三（8日）表示，美國正研製「許多」威力強大、既快且準的高超音速導彈，說：「我們在製造許多高超音速導彈。不過，我們擁有如此強大的軍事和裝備，並不意味我們必須使用它。」美國自千禧年起研製高超音速武器，國防部長埃斯珀去年8月稱，美國大概在一兩年間便會擁有長程高超音速武器。

（彭博社/路透社/國防新聞）