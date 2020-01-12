帶領國家成「中東瑞士」 阿曼蘇丹卡布斯離世

政變推翻父親推改革

卡布斯（Qaboos bin Said）1940年生於阿曼第二大城市塞拉萊，後負笈英國，畢業於著名軍校桑德赫斯特皇家軍事學院，1964年回國，到1970年獲英國支援，政變推翻軟禁自己的父親泰穆爾。他繼任蘇丹後扭轉父親不得人心的極保守政策，並運用石油財富促進國家經濟多元發展，包括築路、建學校和醫院。

曾斡旋美伊促成核協議

阿曼地理上扼守能源航運要衝的霍爾木茲海峽出海口，戰略位置重要，但軍力並不強大，在卡布斯任內一直依賴左右逢源的中立外交路線自保，尤其是致力跟沙特阿拉伯和伊朗的地緣政治和教派對立保持距離，以及依附英國以至美國的軍事保護。卡布斯更致力斡旋地區衝突，只是較為低調。其中2013年伊朗核談判，卡布斯發揮關鍵作用：他與美伊高官和專家當年初在首都馬斯喀特秘密會談，促成伊朗核談判取得重要突破，其後卡布斯親訪伊朗會見最高領袖哈梅內伊，令伊朗核協議在年底得以達成。到近年卡塔爾外交孤立危機，阿曼也是其一嘗試在多哈和利雅得之間斡旋的海灣國家。

獨攬大權 鎮壓打壓異己

然而，阿曼在卡布斯治下仍是專制君主國家，卡布斯本身就兼任蘇丹、首相、外交大臣、國防大臣和財政大臣，獨攬大權。他更經常打壓異己，例如執政早年強硬鎮壓左派部落的佐法爾叛亂，到2011年阿拉伯之春期間，又以武力阻止上街民眾釀成傷亡，幾百人被控非法集會和冒犯蘇丹。人權觀察組織質疑，阿曼政府持續封鎖批評政府的獨立報紙和雜誌，還沒收異見書籍、騷擾活動分子。

卡布斯早前往比利時接受身體檢查和治療，上月返國，傳聞他患癌。他於70年代曾有短暫婚姻，並無子嗣，生前也沒有公開繼承人選。他死後隨即由皇家委員會協商繼任人，最後由其堂弟兼原遺產和文化大臣海賽姆（Haitham bin Tariq al-Said）宣誓繼位。海賽姆發表演說時，承諾會延續卡布斯的外交政策路線，即「在各國及人民之間和平共存……以及不干預別國內政，尊重各國主權及國際合作」。

（紐約時報/BBC/路透社/法新社）