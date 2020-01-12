《華爾街》：瑞士斡旋 助美伊秘密溝通避衝突

經瑞士大使互傳較克制信息

報道指出，美國在1月3日甫確認蘇萊曼尼的死訊後，即發出首通短箋，表示不想事態升級。那信息經瑞士駐華盛頓大使館、瑞士外交部，傳達到瑞士駐德黑蘭大使館一間密封房間內唯有高官持鑰匙才能使用的特製加密傳真機。

外交官出身的53歲瑞士大使萊特納（Markus Leitner）此前頻頻造訪華府，跟五角大樓、國務院、情報單位官員閉門會晤，讓他們了解伊朗。他一收到信息後，當日大清早便親手交給伊朗外長扎里夫（Javad Zarif）。1月4日，特朗普與扎里夫縱然在Twitter針鋒相對，但那天起，雙方其實連日經瑞士大使互傳較為克制的信息。後來伊朗導彈突襲伊拉克的兩個基地，未有釀成傷亡，事前亦有向其他國家預先報信，美國總統特朗普的回應亦十分溫和，顯示雙方都懸崖勒馬。

襲伊拉克基地預先向外報信

知情華府高官說，「我們沒有與伊朗有很多通訊，但當我們要溝通時，瑞士擔當了雙方都感謝的重要而可靠角色」，伊朗駐聯合國代表團發言人亦表示感謝瑞士在有需要時盡力提供有效的傳信渠道。另有伊朗官員指當其他一切渠道皆被掩沒，瑞士是「受歡迎的橋樑」，「在沙漠，即使一滴水都起着重要作用」。

由於美伊沒有邦交，瑞士自1979年伊斯蘭革命一直充當美伊間的信使。2003年美國入侵伊拉克之後多年間，瑞士居中疏通，也避免了多次直面衝突。特朗普亦曾講過，把手機電話經瑞士人給了伊朗，叫他們撥電話給他。前任瑞士大使表示，因為美伊俱信任此外交渠道保密、傳遞迅速及能直遠目標對象，因而見效。

（華爾街日報）