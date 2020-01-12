伊朗終認擊落客機 歸咎美國 千計民眾示威斥政府高層隱瞞多日

指客機「敵機姿態」飛近基地

墜毁的波音737客機當日早上6時許從伊瑪目霍梅尼國際機場起飛，數分鐘後墜毁。空難發生後不久，雖然黑盒仍未尋獲，但伊朗當局就咬定事件涉及機件問題，就算美國、加拿大和歐洲隨後都將矛頭直指導彈，當局都多次否認。直至昨日，軍方終發表聲明，承認是「非故意地」以導彈擊落客機。不過，聲明歸咎其他因素導致軍方誤判，包括指飛機當時飛近伊朗革命衛隊的基地：「客機採取了敵機的飛行姿態和飛行高度，在此情况下因為人為錯誤，客機受到攻擊。」聲明又稱，有情報顯示當時美國戰機加強在伊朗附近活動，並準備在空中瞄準敏感的國防與關鍵設施及國內多個目標，令防空部隊採取更敏感的防禦態度。外長扎里夫的聲明則指災難是因美國的冒險主義而起。

總統表遺憾 承諾起訴涉事者

總統魯哈尼則在Twitter貼文，稱軍方內部調查指因人為錯誤而發射導彈擊中客機，對災難性失誤表示相當遺憾，又向遇難者家庭致哀，承諾起訴涉事人員。伊朗革命衛隊航空部隊指揮官哈吉薩達（Amirali Hajizadeh）昨日在記者會上承擔全部責任，形容他寧願死都不願意目擊今次空難。他表示，當晚他們因為之前幾小時空襲美軍駐伊拉克基地而為全面戰爭作準備，防空部隊都處於最高戒備狀態，並在德黑蘭附近增加防衛部隊。他續指革命衛隊曾要求暫停商業航班升降，但該要求未被執行。他又辯稱，涉事的防空人員誤以為肇事客機是巡航導彈，當時只有10秒時間判斷是否發射導彈：「這情况下不幸地他錯誤判斷。」他又指該防空人員發射武器時應獲主管批准，但當時其通訊手段剛巧都失效。

伊朗多番堅持空難不涉導彈後轉軚的原因未明，但半官方的法斯社（Fars）在Twitter指，伊朗最高精神領袖哈梅內伊上周五收到有關意外擊落客機的資料，跟高級保安機構開會後表示應公開資料。

加國促調查 烏國促賠償

伊朗不少民眾在政府終於認責後表示憤怒，保守派及政治支持者都指摘政府有意誤導國民，數以千計民眾昨上街示威，高呼「大話精去死」和「獨裁者去死」等口號，甚至要求最高精神領袖哈梅內伊下台。法斯社發表措辭強硬的評論文章，斥政府高層的缺失令這宗慘劇傷害加倍，「那些在過去72小時向外隱瞞真相的人要負責，不能就此算數」。出事航空公司指摘伊朗當局沒有關閉民航空域的做法「絕對不負責任」。有數十名國民喪名的加拿大總理杜魯多，要求確保全面調查及伊朗充分合作，烏克蘭則要求伊朗正式道歉及賠償。俄羅斯國會外交事務委員會主席科薩切夫（Konstantin Kosachev）稱，伊朗各方須從空難中汲取教訓及採取行動改善。

（BBC/路透社/紐約時報/衛報/RT）