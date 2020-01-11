客機難避導彈 譚文豪：如人不能避子彈

譚文豪稱，民航機機師受訓時會學習如何避開軍事空域、被軍機攔截時如何應對、與軍機聯絡的技巧等，但民航客機不可能避開導彈。他指出，民航客機設有雷達，主要用於掃描前方天氣情况，亦能偵測到其他客機位置，但導彈的體積遠較客機細小，加上速度極高，故難以偵測。這款導彈由雷達引導，以接近音速3倍的速度飛行，意味只需約5秒就能到達5公里外目標。

他說，根據以往經驗，航空公司制訂飛行計劃時，一般會避開衝突地區的空域，飛行途中機師亦可按需要提出繞道。他形容這是最理想的處理方法，但若迫逼不得已要飛進衝突地區，機師只能打醒十二分精神，與地面控制塔保持聯絡，並避免作出令軍機誤會的舉動。

美國明德大學蒙特雷國際研究學院的研究助理杜伊茲曼（Michael Duitsman）向路透社稱，機師在起飛期間有很多操作需要處理，根本沒時間留意到導彈來襲。此外，軍用飛機及巡航導彈為避免遭防空導彈系統截擊，通常會避免航線被雷達偵測，機身和彈身亦配備可干擾雷達的金屬薄片。沒有類似防禦設備的民航客機則要事先提交飛行計劃，飛行時亦要發出無線電信號，以表明客機身分、速度與飛行高度，但根本難以規避導彈來襲。

明報記者 陳籽穎