關係緊張 跨國調查不容易

《國際民用航空公約》對空難調查方式有特定指引，包括調查會由事故發生地點的主權國主導，其他涉事國家及關鍵設備的生產商亦可參與等，但有關規定沒約束力，外交緊張關係亦令往往令調查變得複雜。例如荷蘭航空部門獲烏克蘭授權就MH17空難調查時，便接連數天遭聲稱會保障調查人員安全的親俄武裝分子阻撓，惹證據或遭銷毁質疑。《華爾街日報》引述美方官員稱，今次空難調查料由伊朗主導，雖然一般涉及美國製飛機的空難中，美國專家會在事發後一至兩日內抵達現場，但在美伊外交緊張的陰霾中，美方能否正式參與調查仍未定。

涉國防軍事 民事調查員難參與

另一方面，今次客機疑遭伊朗導彈系統擊落，令事件涉及國防及軍事議題，民事調查員恐淪為邊緣角色，有關數據分享和廣泛參與的國際條約恐不適用，參與調查的軍方人員將傾向保護情報消息和國家機密，諸如美國間諜衛星取得的敏感資料或永無法披露。

《華爾街日報》引述消息指，今次伊朗透過中間人表示希望美國國家運輸安全委員會（NTSB）提供技術協助，一般情况下即代表聯邦航空管理局（FAA）、波音和通用電氣會有某程度上的參與。惟空難調查顧問凱布爾（Tony Cable）直言，即使國際專家雲集，除非伊朗願合作，否則調查難有成果。

（紐約時報/華爾街日報）