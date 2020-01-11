美媒影片指導彈擊落客機 伊朗否認 德黑蘭拒交黑盒 僅邀海外專家助查

美方指測到伊防空導彈系統啟動

肇事烏克蘭國際航空752號班機周三（8日）早上6時許起飛，原定飛赴基輔，但起飛僅數分鐘就墜毁。事發前僅4小時，伊朗才發射彈道導彈突襲伊拉克兩處有美軍駐守的軍事基地。美國等國官員稱，客機墜毁前從偵測導彈衛星等探測到德黑蘭有防空導彈系統啟動，隨後確認有兩枚疑似飛行導彈的紅外線痕迹，不一會肇事客機便有一下紅外線光點，顯示被擊中。美方高層官員形容，他們對所發現的結果非常有信心。

空難現場疑有道爾導彈殘骸

《紐約時報》發表經核實從地面拍攝的短片，顯示該架波音737-800型客機在飛經帕蘭德市（Parand）上空時，相信遭導彈擊中並引發小爆炸。片段中由見到火光到出現爆炸聲相隔10秒，顯示飛機遇襲時距拍攝者約3.2公里，從衛星照片對照，片中建築物外型與飛機飛行角度脗合。《新聞週刊》則引述消息人士說，伊朗的防空系統可能隨空襲伊拉克的美國空軍基地而啟動，並錯認客機為美國戰機肇禍。美國情報機關事後截得伊朗官方通訊內容，顯示防空系統擊落客機。《衛報》報道，總部設英國的信息分析公司IHS Markit亦稱，客機空難現場有疑似伊朗伊斯蘭革命衛隊的俄製道爾-M1地對空導彈的零件。

伊朗：西方發動心理戰

伊朗政府發言人發表聲明否認導彈擊落客機的說法，斥這是西方對伊朗發動「心理戰」，「在難屬傷口上灑鹽」，但表示凡有公民在肇事客機上的國家均可派代表調查，美國國家運輸安全委員會（NTSB）、加拿大運輸安全局，俱已獲邀參與。伊朗也請了波音公司以及肇事飛機引擎生產地法國到當地。當局稱，已找回失事客機「黑盒」，有信心修復損毁。另外，墜機現場畫面顯示被推土機翻過，當局被指破壞現場證據，伊朗駐英大使否認。

國際民航組織的伊朗代表帕爾瓦雷什（Farhad Parvaresh）否認誤擊中客機之說，指專家證辭顯示客機不可能被導彈擊中。伊朗民航組織負責人阿貝扎德（Ali Abedzadeh）亦稱，倘被導彈擊中，飛機會馬上爆炸。不過，《紐約時報》指，道爾-M1導彈只會在目標飛行物附近爆炸，靠碎片高速飛向目標造成破壞，因此不一定會引爆油缸。半官方伊朗學生通訊社（ISNA）等發放的網上圖片中，亦顯示失事客機機身多處有洞，情况與此脗合。

對於伊朗所說是引擎起火導致意外，加拿大運輸安全委員會前航空調查員萬斯（Larry Vance）表示，這宗空難不可能是「純粹的引擎故障」，因為737-800的電子系統很精密和安全，不會因為發生某一件事便令飛機與地面的通訊像今次空難般即時完全切斷。

有超過60名國民喪命的加拿大總理杜魯多說，今次事件或許並非故意，但加拿大值得知道答案，敦促展開「使人毫無疑惑地信服」的徹查。

（紐約時報/路透社/衛報）

（美伊風暴）