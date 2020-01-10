延長山火災難狀態 維省臨「毁滅危機」

維省山火已燒毁120萬公頃範圍，並導致3人死亡。預計周五（10日）當地氣溫會達到41℃，並出現旱天雷等不穩天氣，山火威脅達高峰。官員稱，天氣可能加劇火災及燃起新火頭，亦恐與跟新南威爾士省的山火連結，形成巨型山火。當局已呼籲民眾周五前離開阿爾派恩（Alpine）和東部地區，包括遭山火蹂躪的東吉普斯蘭。

南澳省殺尋水源野駱駝防傷人

澳洲山火持續多月，全國有27人喪生。新省警方周一（6日）公布，至今已拘捕最少24名涉蓄意在火災季節縱火者，不過消防部門發言人周三稱，大部分山火因閃電而引起，縱火僅涉少數。南澳省周三（8日）起一連5日展開撲殺野駱駝行動，因當地原住民社區報告，有受山火影響的駱駝到人群相聚居的城鎮尋找水源時破壞建築物，亦恐傷及當地人。

行動影響範圍之一的原住民社區「阿南古之地」（APY）總經理理查德‧金（Richard King）稱，駱駝尋水源時對APY偏遠的土著社區及其畜牧業構成巨大壓力，而持續乾旱及大量駱駝聚集會威脅APY社區和設施。

（BBC/ABC/衛報）